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İnşaatta maliyet bir yılda yüzde 40 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat Maliyet Endeksi Eylül 2018 verilerini açıkladı.

android-time 10:19
Haberler Emlak
İnşaatta maliyet bir yılda yüzde 40 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat Maliyet Endeksi Eylül 2018 verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,66 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8, işçilik endeksi yüzde 0,46 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,04, işçilik endeksi yüzde 17,24 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Eylül 2018

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 6,17 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,50, işçilik endeksi yüzde 0,42 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,02, işçilik endeksi yüzde 17,10 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Eylül 2018

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 4,97 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,97, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,45, işçilik endeksi yüzde 0,59 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,48, işçilik endeksi yüzde 17,77 arttı.

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Son güncelleme: android-time 10:2922.11.2018
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