İnşaat tıkandı, ruhsat başvurusu azaldı

Yüksek kredi faizleri, artan maliyetler ve talebin yavaşlaması inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor. Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın 9 ayında geçen yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 41,4, bunların yüz ölçümü yüzde 55,1, değeri yüzde 44,7, daire sayısı yüzde 58,6 azaldı.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 105,9 milyon metrekare oldu. Bunun 54,9 milyon metrekaresi konut, 31,3 milyon metrekaresi konut dışı ve 19,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak hesaplandı.

Kullanma amacına göre 72,5 milyon metrekare ile en yüksek paya, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 9,2 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 84,3 milyon metrekare ile en büyük payı aldı. Bunu 20,1 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1,4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri takip etti. Daire sayısına göre ise toplam 485 bin 356 dairenin 441 bin 147’si özel sektör, 39 bin 262’si devlet sektörü ve 4 bin 947’si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İstanbul 12,4 milyon metrekare ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 7,4 milyon metrekare ile Ankara, 5 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüz ölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Şırnak olarak belirlendi.

Daire sayılarına göre, İstanbul 62 bin 617 ile en yüksek payı aldı. İstanbul’u 27 bin 523 daire ile İzmir ve 23 bin 739 daire ile Ankara takip etti. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Tunceli olarak kayıtlara geçti.

İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü arttı

Yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 3,7, yüz ölçümü yüzde 1,6, değeri yüzde 28,8, daire sayısı yüzde 3,8 arttı. Bu yapıların toplam yüz ölçümü 115,5 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 66,9 milyon metrekaresini konut, 25,9 milyon metrekaresini konut dışı ve 22,7 milyon metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

Kullanma amacına göre 87,5 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,1 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 98,8 milyon metrekare ile en büyük payı aldı. Bunu 14,6 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 2,1 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 593 bin 945 dairenin 536 bin 271’i özel sektör, 48 bin 209’u devlet sektörü ve 9 bin 465’i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüz ölçümüne göre 19,1 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 10,3 milyon metrekare ile Ankara, 6,7 milyon metrekare ile İzmir takip etti. Yüz ölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul 105 bin 763 ile en yüksek paya sahip olurken, bu ili 41 bin 795 ile Ankara ve 41 bin 153 ile İzmir izledi. Daire sayısı en az olan iller Şırnak, Ardahan ve Hakkari olarak kayıtlara geçti.