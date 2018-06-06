İstanbul’da rant planı! Hükümet binası yerine ticarethane…

Pendik Kurtköy’de hükümet binaları yapılmak üzere ayrılmış 43 dönümlük arazinin ticarethaneye dönüştürülmesi için 2005 yılından beri süren plan değişiklikleri ile milyonlarca liralık rant yaratıldı. Yıllardır arazi için yapılan plan değişikliklerini iptal ettiren CHP’liler “Bu arazinin durumu İstanbul’da imar planları ile nasıl rant yaratıldığının bir örneğidir” dedi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınlarındaki 43 dönümlük arazi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 yıldır yapılan tüm plan değişiklikleri mahkemeler tarafından iptal edildi. Son olarak iptal edilen plan için İBB, arazi sahibinin Danıştay'a yaptığı “karar düzeltme” başvurusunun beklenmesine karar vererek topu taca attı. Arazi için yapılan plan değişikliklerine açılan davaların avukatlığını da üstlenen CHP'li İBB Meclis Üyesi İsa Öztürk “Bu arazi için İBB tarafından yapılan değişiklikler İstanbul'da imar planları ile nasıl rant yaratıldığının tipik bir örneğidir. Bu arazi 2004 yılına kadar ‘idari tesis' alanıydı. 2004 yılında satıldı. Aklı başında hiç kimse idari tesis alanındaki bir araziyi almaz. Zaten hemen imarı değişti ve ‘ticaret alanı' oldu.

3 milyon liraya alınan arazinin değeri 50 milyon liraya çıktı. Biz buranın planlarını iptal ettirdik. Şimdi arazinin mahkeme kararına göre tekrar ‘idari tesis' alanı olması gerekiyor. Ama plan değişikliği düzeltme başvurusunu beklemek üzere müdürlüğüne iade edildi. Fakat arazi sahibi parselin bir kısmında faaliyet gösteren İSPARK'ı çıkarttı. İnşaat çalışmaları başladı bile. Dosya tekrar İBB Meclisi'ne geldiğinde çok geç olacak” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞ DÖNDÜREN RANT HİKAYESİ

CHP'nin İstanbul'da nasıl rant yaratıldığının tipik örneği olarak gördüğü arazideki imar planı değişiklikleri adım adım şöyle gerçekleşti:

-43 dönümlük arazi 1989 yılında Pendik Belediyesi adına tescil edildi. Daha sonra belediyenin borçlarına karşılık hazineye devredildi ve 2004 yılında da ihale ile satışa çıkarılarak şahıs mülkiyetine geçti. Arazi imar planlarında belediye ve hükümet, PTT, emniyet müdürlüğü binaları yapılmak üzere “idari tesis” alanı olarak belirlenmişti.

-Şahıs mülkiyetine geçtikten sonra arazinin imarının değiştirilmesi için ilk başvuru 2005 yılında yapıldı. Parselin yüksekliği serbest bırakılarak “ticaret alanına” alınması istendi. Arazi Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında bulunduğu için talep, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden görüş alınmak üzere müdürlüğüne iade edildi.

– Müdürlüğün görüşü doğrultusunda 2006 yılında plan değişikliği yapıldı. Serbest bırakılması istenen yüksekliğe 30.50 metre sınırı getirilerek emsal 2.50 yapılanma koşullarında araziye otel, özel hastane yapmak üzere ticaret alanı fonksiyonu verildi. Plana önce itiraz edildi. İtirazlarda; arazinin bulunduğu bölgenin çok yoğun gelişme alanında kaldığı ve hızlı gelişmenin yerleşmenin olduğu bu bölgede idari tesis ihtiyacını karşılayacak yerlerin arttırılması gerekirken tam tersi bir uygulama ile idare tesis alanlarının azaltıldığı belirtildi. Parsele verilen 30.50 metre yükseklik hakkının çevre yapılanma koşullarına uygun olmadığı ve haksız rekabet yarattığı vurgulandı.

– İtirazlar İBB tarafından reddedilince CHP plan değişikliğine dava açtı. Plan 2008 yılında İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Karar Danıştay tarafından onandı.

– Bölge plansız kalınca tekrar planlama çalışması yapıldı. 2012 yılındaki planda, 43 bin 255 metrekarelik parselin 9 bin 455 metrekaresi idari tesis alanı, 12 bin 800 metrekaresi park, 21 bin metrekaresi ticaret alanı olarak belirlendi.

– Plana yine itiraz edildi ve yine sonuç alınamayınca tekrar dava açıldı. İstanbul 1. İdare Mahkemesi, 2014 yılında planı tekrar iptal etti. Yeniden yapılan plan İBB'nin ilgili müdürlükleri ve meclis arasında gidip geldi.

– Bu sırada İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin 2014 tarihli iptal kararı Danıştay 6. Dairesi tarafından 8 Haziran 2017 tarihinde onandı.

– Mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan yeni plan değişikliği en son 17 Mayıs 2018 tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme geldi. Hazırlanan raporda İBB Planlama Müdürlüğü tarafından mahkeme kararları doğrultusunda parselin idari tesis ve park alanı olarak düzenlenmesi gerektiği değerlendirmesi yapıldı. Buna göre bir plan teklifi hazırlandı. Ancak İmar ve Bayındırlık Komisyonu, arazi sahibinin Danıştay kararına yaptığı düzeltme talebinin de sonuçlanmasının ardından konuyu değerlendirmek üzere müdürlüğü iade etmeyi uygun buldu. Komisyon kararı İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.