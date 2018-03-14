İzmir konut piyasasına metro dopingi

İzmir’in yeni metro hatları bu ilçelerde konut yatırımını hızlandıracak

Türkiye'nin en kabalık üçüncü şehri İzmir, son yıllarda konut fiyat artışıyla dikkat çekiyor. İzmir'de konut fiyat artışının başlıca nedenleri arasında; büyükşehirlerin yanı sıra son yıllarda Anadolu şehirlerinden göç alması, sahil bandında bulunması ve yeni projeler geliyor.

Gayrimenkul sektöründe konut fiyat artışıyla adından söz ettiren İzmir, tramvay, metro, otobüs, yeni yolcu gemileri ve yeniden kullanıma sunulan teleferik gibi ulaşım olanaklarıyla pek çok şehirden ayrılıyor.

İzmir, şimdi de Fahrettin Altay-Narlıdere metrosu ile gündemde. İki aşamalı olarak planlanan projenin ilk kısmında Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Narlıdere olarak belirlenen 5 yeraltı istasyonu yer alacak. İkinci bölümü olan Narlıdere İstihkâm Alayı'na kadar olan kısmında da 5 adet yeraltı istasyonu yapılacak.

Bu ay içinde ihalesi yapılması planlanan projede çalışmalar hızla devam ediyor. İzmir metrosunu Fahrettin Altay'dan Narlıdere'ye kadar ulaştıracak hattın tamamlanmasıyla beraber bölgede konut fiyatlarının artması bekleniyor. Peki, İzmir'in yeni metro projesiyle gündem gelen Karabağlar ilçesine bağlı Fahrettin Altay Mahallesi ve Narlıdere ilçesinde konut fiyatları ne kadar? İşte bu bölgelerde gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için önemli bilgiler…

Fahrettin Altay'da satılık daire fiyatları ne kadar?

Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Fahrettin Altay Mahallesi'nde satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 2 artış gösterdi. Fahrettin Altay'da ortalama konut metrekare fiyatları 2 bin 914 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 20 yıl olarak hesaplanıyor. Fahrettin Altay Mahallesi'nde satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı, 218 bin 533 TL ile 364 bin 200 TL arasında değişirken, ortalama konut satış fiyatı 291 bin 377 TL olarak gösteriliyor.

Narlıdere'de satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 2.35 arttı!

Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, Narlıdere satılık konut piyasasında son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 2.35 artış gösterdi. Narlıdere ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 4 bin 237 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 26 yıl olarak hesaplanıyor. 2018 yılı emlak endeksi ve bölge raporunda Narlıdere'de satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı, minimum 317 bin 780 TL, maksimum 529 bin 600 TL arasında değişirken, ortalama konut satış fiyatı 423 707 TL olarak belirtiliyor.

Kaynak: Zingat