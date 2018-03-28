Kiptaş Silivri Konutları 3. Etap başvuruları başladı

KİPTAŞ, Silivri’de 1.508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap’ta daireleri 195 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara sunuyor.

Sadece evi olmayanların müracaat edebileceği projede amaç; İstanbul sınırları içerisinde hiç evi olmayan vatandaşların uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla ev sahibi olmasını sağlamak. Orta ve dar gelirli aileler için geliştirilen projede müracaatlar 28 Mart itibariyle alınıyor.

173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde 1.508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap'ta deniz manzaralı 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine yer veriliyor.

Orta ve alt gelir grubuna yönelik geliştirilen projede 92 metrekare 2+1 daireler 195 bin TL'den, 112 metrekare 3+1 daireler 215 bin TL'den satışa sunuluyor. Projede 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkanı da sağlanıyor.

Silivri Konutları 3. Etap projesinde; geniş peyzaj alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, spor sahası, cami, sağlık ocağı, okul ve prestijli ticari alanlara da yer veriliyor.

SİLİVRİ KONUTLARI 3. ETAP KATILIM ŞARTLARI

KİPTAŞ, Silivri Konutları 3. Etabından konut sahibi olabilme şartlarını belirledi. Buna göre konut sahibi olacaklarda; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması, reşit olması, İstanbul ilinde üzerine kayıtlı konut olmaması şartı aranacak. Alıcılar, konut taleplerini 28 Mart – 18 Nisan tarihleri arasında ön müracaat sistemiyle yapabilecek. Müracaatın konut adedinden fazla olması halinde müracaat edenler arasında 28 Nisan Cumartesi günü Noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile hak sahibi belirlenecek.

167 bin 800 metrekarelik inşaat alanına sahip Silivri Konutları 3.Etap'ta teslimler 24 ay sonra yapılacak.