Konut fiyat artış hızı yavaşlıyor

Türkiye genelinde konut fiyatları son 1 yılda yüzde 9,97, kira değerleri ise yüzde 7,32 oranında arttı. Konut fiyatlarında 2010 yılından bu yana yüzde 80,90 oranında artış gerçekleşti.

REİDİN emlak endeksi sonuçlarına göre Türkiye genelinde konut fiyatları son 1 yılda yüzde 9,97, kira değerleri ise yüzde 7,32 oranında arttı. Mayıs ayında, markalı konut projelerinin yüzde 7'si yabancı yatırımcılara satıldı. Mayısta konut satış fiyatlarının en çok arttığı il Batman, kira fiyatlarının en çok arttığı il ise Bingöl oldu.

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde ise Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,54 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,97 oranında artış gerçekleşti. Buna göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 6 ayda yüzde 4,59, son 1 yılda yüzde 9,97, son 3 yılda yüzde 38,51, son 5 yılda ise yüzde 88,62 oranında arttı. Konut kira değerleri ise son 6 ayda yüzde 2,32, son 1 yılda yüzde 7,32, son 3 yılda yüzde 27,46, son 5 yılda ise yüzde 66,37 oranında arttı.

Yeni Konut Fiyat Endeksi 8 yılda yüzde 80,90 oranında arttı

Yeni Konut Fiyat Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,28 oranında artarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,55 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 80,90 oranında artış gerçekleştirdi ve endeks değeri 180,9'a ulaştı. Mayıs ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,26 oranında; İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,28 oranında arttı. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası'ndaki projeler Avrupa Yakası'na kıyasla 10,90 puan fazla artış gösterdi.

Yabancı alıcıların oranı son altı aylık ortalamanın üzerinde seyretmeyi sürdürüyor

Mayıs ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 7'lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 (yüzde 37) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 33 ile 3+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 6 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar aralıkta yüzde 3, Ocak’ta yüzde 4, Şubat’ta yüzde 6, Mart’ta ve Nisan’da yüzde 8 oranında gerçekleşmişti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi 2018 yılı mayıs ayı sonuçlarını değerlendiren REIDIN CEO'su Kerim Alain Bertrand, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.54 (yıllık yüzde 9.97) oranında; Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde (ise Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.79 oranında (yıllık yüzde 7.32) oranında artış gerçekleşti. Özellikle satılık konut fiyatlarındaki artış oranı son 1,5 yıllık dönemin en düşük aylık bazdaki fiyat artışını ifade ediyor. Piyasalarda yaşanan talep daralmasından kaynaklı bu durum 81 şehir özelinde piyasaların durağanlaştığının da bir göstergesi. Diğer taraftan İstanbul özelinde endeks verilerinin açıklanmaya başlandığı 2003 yılından günümüze kadarki 15 yıllık zaman dilimi içerisinde ABD Kredi Krizi dönemini hariç tuttuğumuzda satılık konut fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,18 oranında azaldığını da ilk kez gözlemliyoruz. Ülkemizdeki konut stokunun en yoğun olduğu, en fazla kredi kullanımın ve en fazla konut satışının gerçekleştiği İstanbul'daki fiyat gerilemesi önümüzdeki dönem açısından da kritik öneme sahip. Hükümetin konut piyasasını canlandırmaya yönelik almış olduğu KDV indirimi önlemi, tapu harçlarına ilişkin düzenlemeler ve kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0,98 oranına düşürmesi gibi gelişmelerin yaşanılan bu durgunluğu ne derecede atlatmaya imkan tanıyacağı önümüzdeki çeyrekte daha iyi anlaşılacaktır.”

Kira artışında Bingöl, satış fiyatları artışında Batman öne çıktı

Mayıs ayında Batman'da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2,08 oranında arttı ve Batman, satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Artvin'de metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 1,83 oranında azaldı ve Artvin satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu. Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,32 oranında artış gerçekleşti. Mayıs ayında Bingöl'de metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,06 oranında arttı ve Bingöl kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Bayburt'ta metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,00 oranında azaldı ve Bayburt kiraların en çok azaldığı şehir oldu.

Bitmemiş konutların satış oranı üç aydır düşüş eğiliminde

Mayıs ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 33'ü bitmiş konut stoklarından oluşurken, yüzde 67'si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 3 puanlık bir düşüş, bitmiş konutların satış oranında ise yine 3 puanlık bir artış yaşandı. Bitmemiş konutların satış oranındaki düşüş ve bitmiş konutların satış oranındaki artış mart ayından beri devam ediyor. Ayrıca Yeni Konut Fiyat Endeksi, mayıs ayı stok erime hızı değerlendirildiğinde adet bazlı yüzde 4,5 oranında, metrekare bazlı ise yüzde 4,4 oranında erime gözlemlendi.

En yüksek artış 3+1 ve 51-75 metrekare arası konutlarda kaydedildi

Yeni Konut Fiyat Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0,28 oranında; 2+1 konut tipinde yüzde 0,16 oranında; 3+1 konut tipinde yüzde 0,33 oranında ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,25 oranında arttı. Yine mayıs ayında Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, 51-75 m2 büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,34 oranında; 76-100 m2 büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,11 oranında; 101-125 m2 büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,27 oranında; 126-150 m2 büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,17 oranında; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda ise yüzde 0,25 oranında arttı.

En yüksek yıllık kira getirisi yine Aydın, Van ve Kırklareli'de

Satın alınan konutların kiraya verilmesi durumunda, alış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini gösteren amortisman süresi verilerine göre, mayıs ayının en kısa amortisman süreleri geçen ay olduğu gibi Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde ölçüldü. Kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan yıllık brüt kira getiri oranının en yüksek olduğu şehirler de yine Aydın, Van ve Kırklareli oldu.