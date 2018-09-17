Konut fiyatları bir yılda sadece yüzde 9 arttı

REIDIN satılık ve kiralık konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Öte yandan, markalı konut projelerinde yabancı alıcıların oranı yeni bir rekor kırdı

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0,17, son üç ayda yüzde 1,44, son altı ayda yüzde 3,48, son bir yılda yüzde 9,00, son üç yılda yüzde 36,47, son beş yılda ise yüzde 84,82 oranında arttı.

Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 1,18, son üç ayda yüzde 3,61, son 6 ayda yüzde 5,31, son 1 yılda yüzde 8,42, son 3 yılda yüzde 28,76, son 5 yılda ise yüzde 67,40 oranında artış gösterdi.

Yeni Konut Fiyat Endeksi 8 yılda yüzde 82,30 oranında arttı

Yeni Konut Fiyat Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,39 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,34 oranında, endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 82,30 oranında artış gerçekleşti ve endeks değeri 182,3’e ulaştı. Yeni Konut Fiyat Endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,58 oranında artarken; İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde ise yüzde 0,33 oranında arttı. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 10,70 puan fazla artış gösterdi.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi, ağustos 2018 sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 11’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığını görüyoruz. Son 6 aylık ortalamanın 2 puan üzerine çıkan yabancı yatırımcılara satışların artmasında, kurdaki dalgalanma etkili oldu. Kur artışı, yabancılar ve yurtdışındaki gurbetçiler için Türkiye’yi cazip hale getirdi. Geliri döviz olanlar için avantaj ortaya çıktı. Yabancılara yapılan konut satışları; 2018 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,15’lik büyüme ile 11 bin 816 adet seviyesine yükseldi. Ayrıca, markalı projelerden konut satın alan müşterilerin Ağustos ayında peşinat kullanım oranı %34, banka kredisi kullanım oranı %17 ve senet kullanım oranı %49 oranında gerçekleşti. Bu veriler, konut alıcısının, kredi faizinin yükselmesiyle, firmaların sunduğu kampanya ve ödeme seçeneklerini değerlendirdiğini gösteriyor.” dedi.

REIDIN CEO’su Kerim Alain Bertrand ağustos ayı sonuçları hakkında şunları söyledi:

“Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-81) ağustos ayında bir önceki aya göre %0,17 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise %9,00 oranında artış gerçekleşmiştir. Ağustos ayı içerisinde yaşadığımız kur şoku ve konut kredi faiz oranlarının son yılların zirve değerlerine ulaşması, beklendiği gibi talep azalmasını karşımıza getirmiş, konuta erişim problemini ortaya çıkarmıştır. Ancak sektörde görülen yavaşlamaya rağmen, fiyatlarda yaşanan düşüşlerin konut alıcısı açısından önemli bir fırsat oluşturacağını söyleyebiliriz.”

Yabancı alıcıların oranı bir kez daha rekor kırdı

Ağustos ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 11’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 (yüzde 42) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu yüzde 29 ile 3+1 ve yüzde 19 ile 1+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 9 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar nisan ayında yüzde 8, mayıs ayında yüzde 7, haziran ayında yüzde 10, temmuz ayında ise yüzde 9 oranında gerçekleşmişti.

Ağustos ayı kira artışında Yalova, satış fiyatları artışında Hakkari öne çıktı

Ağustos ayında Hakkari’de metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 1,85 oranında arttı ve Hakkari, satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Kastamonu’da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 0,72 oranında azaldı ve Kastamonu, satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu. Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,42 oranında artış gerçekleşti. Ağustos ayında Yalova’da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,04 oranında arttı ve Yalova kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Şanlıurfa’da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 0,49 oranında azaldı ve Şanlıurfa kiraların en çok azaldığı şehir oldu.

Bitmemiş konutların satış oranı altı aydır düşüş eğiliminde

Ağustos ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 42’si bitmiş konut stoklarından oluşurken, yüzde 58’i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 4 puanlık bir düşüş olurken, bitmiş konutların satış oranında ise 4 puanlık bir artış yaşandı. Bitmemiş konutların satış oranındaki düşüş ve bitmiş konutların satış oranındaki artış mart ayından beri devam ediyor. Ayrıca Yeni Konut Fiyat Endeksi, ağustos ayı stok erime hızı değerlendirildiğinde adet bazlı yüzde 3,7 oranında, metrekare bazlı ise yüzde 3,1 oranında erime gözlemlendi.

Ağustos ayında tüm konut boyutlarında fiyat artışı kaydedildi

Yeni Konut Fiyat Endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0,39 oranında; 2+1 konut tipinde yüzde 0,38 oranında; 3+1 konut tipinde yüzde 0,27 oranında ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,57 oranında arttı. Metrekare bazında ise 51-75 m2 büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,34 oranında; 76-100 m2 büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,39 oranında; 101-125 m2 büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,32 oranında; 126-150 m2 büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,55 oranında; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda ise yüzde 0,52 oranında artış gösterdi.

En yüksek yıllık kira getirisi sunan iller 5 aydır değişmiyor: Aydın, Van ve Kırklareli

Satın alınan konutların kiraya verilmesi durumunda, alış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini gösteren amortisman süresi verilerine göre, ağustos ayının en kısa amortisman süreleri beş aydır olduğu gibi yine Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde ölçüldü. Kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranının en yüksek olduğu şehirler de yine Aydın, Van ve Kırklareli oldu.