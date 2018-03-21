Konut satışları yüzde 5.4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2018 konut satış verilerini yayımladı.

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında azalarak 95 bin 953 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16 247 konut satışı ve %16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 686 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 5 965 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Konut satış sayıları, 2017-2018



İpotekli konut satışları

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %27,8 oranında azalış göstererek 27 bin 916 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %29,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 190 konut satışı ve %18,6 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %40,8 ile Amasya oldu.

Diğer satış türleri

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %8,4 oranında artarak 68 bin 037 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 057 konut satışı ve %16,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %68,1 oldu. Ankara 6 bin 497 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 057 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Ardahan oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Şubat 2018 Satış durumuna göre konut satışı, Şubat 2018



43 bin 713 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 azalarak 43 bin 713 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %45,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 507 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 223 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 455 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışları

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azalış göstererek 52 bin 240 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 740 konut satışı ve %16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %53,8 oldu. Ankara 6 bin 463 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 510 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara konut satışı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %32,4 artarak 1729 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2018'de ilk sırayı 604 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 415 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Bursa, 84 konut satışı ile Yalova ve 71 konut satışı ile Trabzon izledi.

Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 308 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 178 konut ile Suudi Arabistan, 128 konut ile Rusya Federasyonu, 122 konut ile İran ve 118 konut ile Afganistan izledi.