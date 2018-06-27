Maslak’ta oto tamircilerin yerine gökdelen geliyor

Sarıyer Maslak’ta oto tamir atölyelerinin bulunduğu yaklaşık 7 dönümlük araziye de gökdelen dikiliyor. 120 metrelik gökdelenin inşa edileceği parselde 37 yıldır içinde oto tamir atölyelerinin de bulunduğu 4 blok iş yeri bulunuyordu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sarıyer Maslak'ta etrafı plazalarla çevrili 1 ada 23 parsel numaralı 6 bin 840 metrekarelik arazi için plan değişikliğine gitti. Bakanlığın hazırladığı plan değişikliğinin açıklama raporunda parselin İstanbul'un prestijli plazalarının yükseldiği Maslak bölgesi Büyükdere Caddesi aksına yakın konumda olduğu belirtildi.

Tapu senedine göre parselde 39 bağımsız bölümden ibaret 4 blok iş yeri bulunduğu belirtilerek yaklaşık 37 yaşında olan yapıların fiziki olarak ömrünü tamamladığı ve risk yarattığı ifade edildi. Parseldeki 2007 tarihli “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre riskli yapı tespit edildiği kaydedilerek “Bu kapsamda yapılacak yeni yapının günümüz çağdaş inşaat teknolojisi ile çevresinde yer alan prestij yapılar ile uyumlu ve alanın ticari karakterine katkı sağlayacak daha sağlıklı bir kent parçası haline getirilmesi amaçlanmıştır” denildi.

EMSAL VE YÜKSEKLİK ARTTI

Bakanlığın hazırladığı yeni planda yaklaşık 714 metrekarelik alan park ve kamuya terk alanı olarak belirlendi. Raporda ticaret alanında yapılaşma formunu kısıtlayan ve çağdaş mimariyi engelleyen “TAKS:0.40” ibaresinin kaldırılarak emsal yani inşaat hakkının 2.80'e çıkartıldığı belirtildi. Yükseklik sınırı da 120 metre olarak belirlendi. Açığa çıkan bodrum katlar iskan edilebilecek. Bina girişi olarak tasarlanan katın giriş holleri, yangın merdiveni, güvenlik holleri ve hat holleri emsal hesabına dahil edilmeyecek.