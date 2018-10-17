MESA Çubuklu 28 projesini tanıttı

Gayrimenkul sektöründe 50 yıldır faaliyet gösteren MESA; Orman projesinden sonra Çubuklu 28 projesini görücüye çıkardı

MESA, Çubuklu'da hayata geçirdiği ikinci projesi MESA Çubuklu 28 projesi 80 bağımsız bölüm ve 1 ticari alandan oluşuyor.

Az katlı mimarisi ve panoramik boğaz manzarasıyla dikkat çeken projede, 1+1, 1+1 çatı dubleksi, 2+1, 2+1 dubleks, 2+1 çatı dubleksi, 3+1, 3+1 çatı dubleksi, 4+1 bahçe dubleksi ve 4+1 çatı dubleksi seçenekleri bulunuyor.

Ekim 2019'da teslim edilecek proje 1 milyon 359 bin ile 4 milyon 493 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

İnşaat ilerleme düzeyi yüzde 50 seviyesine ulaşan MESA Çubuklu 28'de lansmana özel ödeme seçenekleri bulunuyor. Yüzde 10 peşinatla benzersiz bir yaşama ulaşmanın mümkün olduğu projede yüzde 0,98 faiz oranı sunuluyor.

Ağırlıklı olarak yüzde 1 KDV'li bağımsız bölümlerden oluşan projede, büyüklüğü nedeniyle normalde yüzde 18 olması gereken bağımsız bölümlerdeki KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yürürlükte olan yönetmelik sayesinde yüzde 8 olarak uygulanabiliyor.

MESA Çubuklu 28’in sosyal tesisin içerisinde spor merkezi, sauna, SPA, buhar odası ve havuz yer alıyor.

Riva Yolu üzerinde kolay giriş çıkışı bulunan proje, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 5 dakika Çubuklu – İstinye Feribot İskelesi'ne 7 dakika mesafede yer alıyor. Kavacık'a 3, Levent'e 10 ve Maslak'a da 12 dakikada ulaşabilen proje, Ataşehir'e 15, Bağdat Caddesi'ne ise 30 dakika uzaklıkta.