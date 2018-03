MIPIM’de Türk şovu başladı

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM 2018, 13 Mart 2018 tarihinde Fransa’nın Cannes kentinde kapılarını açtı.

Gayrimenkul alanındaki tüm paydaşların bir araya geldiği MIPIM 2018'de Türkiye, 250 kuruluş ve 657 kişilik temsiliyetle adeta çıkarma yaptı. MIPIM 2018'de gayrimenkul ve mimarlık şirketleri kadar şehirler ve ilçeler düzeyinde katılım dikkat çekiyor.

Balıkesir, Beyoğlu, Bursa'dan Osmangazi, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Sivas'ın dev projeleriyle yer aldığı fuara dair en önemli gelişmelerden biri de Bakanlık düzeyinde temsiliyet oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın da katılımlarının olduğu fuarda uluslararası çevrelerin dikkatle izleyeceği etkinliklerden biri de “İpek Yolu: Türkiye'den Dünyaya Açılan Kapı” Ana Oturumu oldu. Bakan Özhaseki'nin açılış konuşmasını gerçekleştirdiği oturumda küreselleşen dünyada yeniden gündeme gelen İpek Yolu coğrafyasında ortaya çıkan yeni yatırım fırsatları ve bu doğrultuda İpek Yolu'nun tam da merkezinde yer alan Türkiye'deki fırsatlar ele alındı. Diğer yandan Türkiye için planlanan B2B sayısı 4.000'e ulaşırken, B2B'lerin yoğunlaştığı coğrafyalar ise Avrupa, Ortadoğu, Asya, Uzakdoğu ülkeleri ve Rusya olarak ön plana çıkıyor

Alkaş'ın Türkiye temsilcisi olduğu dünyanın en büyük ve önemli gayrimenkul fuarı MIPIM 2018, kendi alanında dünyanın en iyilerini, iddialarını dünya çapına taşımaya kararlı gayrimenkul şirketleri ve şehirlerinin yanı sıra gayrimenkul ile ilgili tüm kesimleri, 13 Mart 2018 tarihinde Fransa Cannes'da bir araya getirdi. 16 Mart 2018'e kadar devam edecek olan MIPIM 2018'e sağlık, turizm, konut, AVM ve altyapı alanlarında binlerce yatırımcı, geliştirici ve mimarın yanı sıra şehirler ve ilçeler de katılım gösterdi. Fuarda Türkiye, artık geleneksel hale getirdiği gövde gösterisini bir kez daha sahneleme fırsatı buldu. Uluslararası yatırımcılarla Türkiye'ye yarar sağlayacak iş görüşmelerinin hem T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de katılımcı şirketler ve belediyeler düzleminde yapıldığı MIPIM 2018'de görüşmelerin yoğunlaşacağı coğrafyalar Avrupa, Ortadoğu, Asya, Uzakdoğu ülkeleri ile Rusya olarak olarak ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda planlanan B2B sayısı ise 4.000'e ulaşmış durumda. B2B'lerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yakın ve orta vadedeki işbirlikleri için zemin oluşturacağına kesin gözüyle bakılıyor.

TÜRKİYE'NİN YATIRIM FIRSATLARINI ANLATMAK İÇİN PEK ÇOK ETKİNLİK DÜZENLENİYOR

Bu yıl toplamda 1.600 metrekarelik alanda temsil edilen Türkiye'den MIPIM 2018'i ziyaret eden kişi sayısı ise 657'ye ulaşmış durumda. Türkiye'nin 250 kuruluşla temsil edildiği fuarda dikkat çekici gelişmelerden biri de T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı düzeyinde katılım ve her iki kurumun yoğun uluslararası programı oldu. Bakanlık ve Tanıtım Ajansı, MIPIM 2017'de de Türkiye'yi temsil etmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Türkiye'nin tanıtımı ve uluslararası işbirliğine odaklanan oldukça yoğun bir programı söz konusu. Bakan Mehmet Özhaseki'nin fuarın ilk günü gerçekleştirdiği Türkiye Ana Oturumu'na katılımı, bunlardan biri. “İpek Yolu: Türkiye'den Dünyaya Açılan Kapı” temasıyla gerçekleştirilen oturuma uluslararası çevrelerden de yoğun bir katılım sağlandı. Küreselleşen dünyada yeniden gündeme gelen İpek Yolu coğrafyasında ortaya çıkacak yeni yatırım fırsatları ve bu doğrultuda İpek Yolu'nun tam da merkezinde yer alan Türkiye'deki fırsatların ele alındığı oturumda açılış konuşması, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından gerçekleştirildi. Oturumun konuşmacıları ise İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ve ULI Türkiye Başkanı ve AMSTAR Türkiye Ülke Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Zafer Baysal isimlerinden oluştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yer alacağı etkinlikler Türkiye Ana Oturumu ile sınırlı kalmayacak. Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın konuşmacı olacağı “Global Cities: The New Powerhouses”, bu yöndeki bir diğer etkinlik olacak. Places for People Group Ürün ve Servis Geliştirme Direktörü Alexandra Notay'in moderatörlüğünde, JLL Küresel Araştırma Programı Direktörü Feenan Rosemary, Greater London Authority Planlama, Yenileme ve Beceriler Belediye Başkan Yardımcısı Pipe Jules ve Belfast City Council Yönetici Direktörü Wylie Suzanne'in konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte, dünyanın yeni güçleri olan global şehirler konuşulacak. Ayrıca, İstanbul Çadırı'nda Şehircilik Şurası Genel Sekreterliği Şube Müdürü Bülent Yalazığ'ın konuşacağı “Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Paneli”nin de büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Koordinatörü Fatih Altınyuva'nın konuşmacı olarak yer alacağı “Why Invest in Turkey” panelinin de yine uluslararası yatırımcıların odaklandığı konuşmalardan biri olması beklentiler arasında.

MIPIM 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanı sıra katılımcıların düzenlediği diğer etkinliklere de yine uluslararası ilginin yoğun olması bekleniyor. Bu doğrultuda fuarın ikinci günü gerçekleştirilecek ve ulusal yatırımcılar ile uluslararası yatırımcıları bir araya getiren Esas Gayrimenkul'ün düzenlediği geleneksel Öğle Yemeği'nin yoğun iş görüşmelerine sahne olması, güçlü beklentiler arasında. Diğer yandan, TURKISHCERAMICS ve TTYD, fuarda her gün düzenleyecekleri kokteyller ile Türk seramikleri ve Türkiye turizminin çekim gücünü uluslararası yatırımcıyla paylaşacaklar. İTO'nun İstanbul Çadırı'nda gerçekleştireceği ve uluslararası katılımcılara İstanbul'un gözde projelerinin sergileneceği kokteylin de ilgi görmesi bekleniyor.

BALIKESİR, GAZİANTEP, HATAY, İSTANBUL, SİVAS, BEYOĞLU VE OSMANGAZİ'DEN ULUSLARARASI ADIMLAR

Diğer yandan, MIPIM 2018'e gayrimenkul şirketleri ve mimarlık şirketleri kadar şehir-ilçe katılımları da oldukça dikkat çekici düzeylere ulaşmış durumda. Yakın bir gelecekte dünya ekonomisinde çok daha belirleyici pozisyona ulaşacak şehirler arasında söz sahibi olmak isteyen şehirlerin sadece Türkiye düzleminde değil, dünya düzleminde de oldukça büyük bir ilgi gösterdiği MIPIM'e Türkiye'den katılan şehirler arasında Balıkesir, Gaziantep, Hatay, Sivas ve İstanbul'u temsilen İstanbul Ticaret Odası (İTO) yer alırken, ilçe katılımlarında ise Beyoğlu'nun geleneksel katılımının yanı sıra Bursa'nın dönüşümde sınırları zorlayan ilçesi Osmangazi de bulunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi fuarda konut, turizm ve ticaret alanlarındaki büyük projeleriyle yer alırken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ve ekibi, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekeceğine kesin gözüyle bakılan İstasyon Kentsel Dönüşüm projesinin yanı sıra kentteki diğer büyük projeleri paylaşacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve ekibi ise turizmden ticarete uzanan pek çok projeyi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası yatırımcıya tanıtacak. Sivas Belediyesi Başkanı Sami Aydın ve ekibi, kentin geleceğini, diğer şehirler gibi yeniden yazacak projelerle MIPIM 2018 için hazırlıklarını tamamlarken, gerçekleştirilen projelerle İstanbul'un uluslararası düzlemde giderek artan çekim gücünü anlatacak kurum ise İTO olacak. MIPIM 2017'de olduğu gibi fuarın en prestijli alanlarından biri olan Londra ve Paris çadırları arasındaki 685 metrekarelik İstanbul Gayrimenkul Çadırı'nda İTO Başkanı Öztürk Oran liderliğindeki temsiliyetin uluslararası yatırımcıların odak noktalarından biri olması bekleniyor. İstanbul Gayrimenkul Çadırı'nda yer alacak kurum ve kuruluşlardan bazıları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Aremas Gayrimenkul, Emlak Konut, Fuzul Yapı, Halk GYO, Muum Mimarlık, Oyak İnşaat, Kuruluş – Sersim İş Ortaklığı, Tahincioğlu Gayrimenkul, Gülan Otomotiv ve Teknik Yapı olarak ön plana çıkıyor.

Şehirlerin yanı sıra ilçe katılımının da olduğu fuara son üç yıldır olduğu gibi Beyoğlu, geleneksel oyunculardan biri olarak katılıyor. Okmeydanı, Sütlüce-Örnektepe Kentsel Dönüşüm, Taksim 360 Kentsel Yenileme, Piyalepaşa İstanbul ve Haliçport projeleriyle cazibesinde olağanüstü bir artış yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğü Beyoğlu, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Beyoğlu Investors Group (BIG) ile temsil edilecek. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan liderliğindeki BIG'te sergilenen projelerin bir kez daha uluslararası yatırımcının ve ziyaretçilerin odak noktalarından biri olacağına kesin gözüyle bakılırken, BIG çatısı altında 25 proje ve 25 firma yer alacak. Bursa'nın en iddialı ilçesi olarak nitelendirilen Osmangazi ise Belediye Başkanı Mustafa Dündar liderliğinde fuarda yer alacak.

Sektörlerini uluslararası arenada daha güçlü bir konuma ulaştırmaya odaklanan STK'lar arasında ise Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği (İMMİB), TURKISHCERAMICS ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) yer alıyor.

BAKANLIK VE YATIRIM AJANSI ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA TEMASTA BULUNACAK

MIPIM 2018'deki Türkiye çıkarması hakkında konuşan Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, Türkiye'nin, MIPIM'de bu yıl bir kez daha ama çok daha güçlü bir şekilde temsil edileceğinin altını çizdi. 250 kuruluş ve 657 kişiyle katılım göstergelerinin nitelik olarak da oldukça yüksek bir profil çizdiğini vurgulayan Aközer, daha da önemlisinin Türkiye'nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bakanlık düzeyinde temsil edilmesi olduğunu söyledi. Türkiye açısından yoğun iş görüşmelerine ve uluslararası katılımcıların da yer alacağı oturumlara sahne olacak MIPIM'in bir kez daha uluslararası iş birliklerine zemin oluşturacağını kaydeden Aközer, şöyle devam etti: “Fuara uluslararası kulvarda yıldızlarını yükseltmeye kararlı şehirlerimiz, ilçelerimiz, şirketlerimiz ve mesleki sivil toplum kuruluşlarımızla geldik. Son derece önemli ve değerli bir katılım olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ceylan'ın yanı sıra Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Sayın Arda Ermut'un geçen yıl olduğu gibi fuarda yer almaları; Türkiye'nin temsiliyeti açısından son derece önemli ve değerli. Mesela, ‘İpek Yolu: Türkiye'den Dünyaya Açılan Kapı' temasıyla düzenlenen ve Sayın Bakan'ın da yer aldığı Türkiye Ana Oturumu uluslararası alanda da büyük bir ilgi gördü. Kuşkusuz, etkinliklerimiz ana oturum ile sınırlı değil; neticede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile birlikte büyük yatırımcı firmalarla toplantılar yapacağız. Aynı zamanda MIPIM'e katılan şehirlerimiz de birebir görüşmelerini organize ettiler. Üç günlük fuar boyunca Türkiye'den katılımcıların 4.000 B2B için organize olması; Türkiye'nin uluslararası arenaya dinamik bir şekilde sesleneceğinin ana kanıtlarından.”

MIPIM 2018'in ana teması olarak belirlenen “Dünya Şehircilik Haritası Değişiyor”a da değinen Yonca Aközer, 2030 ve 2050 yılları arasında kademeli olarak dünyayı yöneten şehir sayısının artarak, yeni aktörlerin devreye girmesi ve var olan aktörlerin pozisyonlarını daha da güçlendirmeleriyle şehirlerin dünya ekonomilerindeki gücünün daha da artacağını vurguladı. Yonca Aközer, şöyle devam etti: “Birleşmiş Milletler'in öngörülerine göre 2030'da ciddi bir artışla mega şehir sayısı 41'e, büyükşehir sayısı 63'e ve orta ölçekli şehir sayısı 558'e ulaşacak. Bir başka deyişle artık şehirler, dünyanın yönetiminde çok daha büyük söz sahibi olacak. Bu gelecek haritasında Türkiye olarak birçok şehir ile yer almalıyız. MIPIM 2018'e hem şehir yöneticilerimizin hem de bu şehirleri yöneticileriyle birlikte ürettikleri projelerle geleceğe taşıyan gayrimenkulcülerimizin ilgisi, bu kararlılığın da somut göstergesidir. Benzer bir durum MIPIM'e katılan diğer dünya şehirleri için de geçerlidir. Yerel yönetimler alanında fuara 500 temsilcinin katılmasını, bu yarışın somut kanıtlarından biri olarak değerlendirmek gerekiyor.”

DÜNYA ŞEHİRLERİ ULUSLARARASI YATIRIMCILARI ÇEKMEK İÇİN YARIŞIYOR

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, MIPIM 2018'de Türkiye'nin bu yıl çok daha etkili bir şekilde temsil edileceğini belirterek, artık yönünü yurtiçi kadar uluslararası işbirlikleriyle yurtdışı ve Türkiye'de gerçekleştirilecek projelere çeviren gayrimenkul sektörünün, bu hedef doğrultusunda MIPIM'de daha da aktif olacağını vurguladı. Avi Alkaş, dünya şehirlerinin uluslararası yatırımları çekmek için birbirleriyle yarıştıkları günümüzde geleceğin yeni dünya haritasında Türkiye'nin pek çok şehir ve hatta ilçesiyle yer alacağının somut göstergelerinden biri olarak MIPIM'e gösterilen ilginin altını çizdi. MIPIM'de Türkiye'den gayrimenkul ve mimarlık şirketleri kadar birçok şehrin ve ilçenin temsil edileceğini, ancak daha da önemlisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düzeyindeki temsiliyet olduğuna dikkat çeken Avi Alkaş, şöyle konuştu: “Sayın Bakan Mehmet Özhaseki ve Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ceylan'ın Türkiye'yi 100 ülkenin yer aldığı fuarda Bakanlık düzeyinde temsil etmesi son derece büyük bir önem taşıyor. Yapılacak temaslarla, yeniden şekillenen şehircilik haritasında Türkiye'nin geleceğin büyük aktörlerinden biri olacağının ve bu yapının büyük bir yatırım fırsatı anlamına geldiğini anlatılması son derece değerli. Biz, MIPIM'de Türkiye'nin şehirleriyle, gayrimenkul şirketleriyle iddiasını bir kez daha ama çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağına inanıyoruz. Ki, bunun en somut göstergelerinden biri de giderek güçlenen katılım çizgisidir.”

MIPIM'E KATILAN ÜLKE SAYISI 100'E ULAŞTI

Diğer yandan, MIPIM 2018 bu yıl dünya katılımı açısından yükselen bir grafik sergiliyor. 16 Mart 2018 tarihine kadar bir kez daha Türkiye gayrimenkul sektörünün ve şehirlerinin gövde gösterisine sahne olacak olan MIPIM'de dünyanın kendi alanında en büyük oyuncuları kadar yakın gelecekte yeniden şekillenecek dünya haritasında önemli bir rol almaya kararlı şehirler, bir araya gelecek. İstatistikler, MIPIM 2018'e yoğun bir ilgi olduğunu gösteriyor. Katılımcı ülke sayısı 90'dan 100'e, fuar alanı 19.000'den 20.000 metrekareye ve ziyaretçi sayısı 23.000'den 25.000'e yükseldi. MIPIM 2018'e 5.000 yatırımcı, 4.500 geliştirici, 5.400 portföy yönetimi, hizmet sektöründen 3.600 şirket, 1.800 mimarlık şirketi ve yakın bir zamanda değişmesine kesin gözüyle bakılan dünya şehircilik haritasında dünyayı yöneten şehirler arasına girmeye kararlı 500 yerel yönetim katılıyor. MIPIM'de her yıl olduğu gibi bu yıl da kendi alanlarında dünya otoritesi olarak kabul edilen isimlerin de yer aldığı konferans ve oturumlar gerçekleştirilecek. Bu yöndeki etkinliklerde 400'ün üzerindeki keynote ve konuşmacı, 100 oturumda hem dünyanın yeni trendlerini hem de fırsatlarını anlatacak.