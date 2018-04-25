Nef Bahçelievler projesinde kampanya

Nef, İstanbul’un en yeşil projelerinin başında gelen Nef Bahçelievler projesi için yeni bir kampanya hazırladı. Sınırlı sayıda daire için geçerli olacak kampanya kapsamında geniş metrekareli 3+1 ve 4+1 yaşam seçenekleri yer alıyor.

60 metrekareden 270 metrekareye değişen konut tiplerinde 903 konutun yer aldığı Nef Bahçelievler, kampanyaya dahil olan dairelerin satış fiyatları 649 bin TL ila 2 milyon 54 bin TL arasında değişiyor.

BEŞ YILLIK ÖDEME PLANINA FAİZ YOK

Kampanya kapsamında peşin ödemeye % 20 indirim ya da sıfır faiz imkânı sunuluyor. Buna göre projeden daire satın almak isteyenler, yüzde 45'lik bölümü peşin ödedikleri takdirde, 60 ay boyunca sıfır faiz fırsatından yararlanabilecek. 60 aya yüzde 0 faiz için Nef finansmanı ve 120 ay 0,99 faiz oranı ile banka kredisi seçenekleri sunulmaktadır.

METROYA YÜRÜME MESAFESİNDE

Projede bölgenin ticari anlamda odak noktası olacak toplam 3 bin 480 metrekarede 19 adet cadde dükkânı da bulunuyor. Bir çekim merkezi olacak alışveriş alanı, Nef Bahçelievler sakinlerine evlerinden uzaklaşmadan tüm ihtiyaçlarını karşılama imkânı sunacak. Hemen önünde metro durağı bulunan, E-5'e ve metrobüse yürüme mesafesinde yer alan Nef Bahçelievler, çocuklar, gençler ve aileler için sunduğu geniş sosyal alanlarıyla da dikkat çekiyor.

PROJENİN YÜZDE 83'ü PEYZAJA AYRILDI

Çocukların yemyeşil bahçelerde özgürce çocukluklarını yaşayabileceği Nef Bahçelievler, yatay ve dikey yeşil alanlarıyla doğayı evlerin içine taşıyor. 45 dönümlük Nef Bahçelievler arsasının % 83'ü özel tasarlanmış peyzaj alanından oluşuyor. Ayrıca Nef Bahçelievler'in önünde ve yanında yaklaşık 20 bin metrekarelik bir park alanı da yer alıyor. Dev havuz alanları, özel tasarım sokak lambaları, saat kulesi, seramik & marangoz atölyesi, dinlenme bahçeleri yer alan Nef Bahçelievler'in sakinleri, mini sera, odun fırını, pop-up dükkanlar, çınaraltı meydan kahvesi gibi alanlar aile ve arkadaş gruplarına sınırsız sosyalleşme imkânı sunacak.

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN ALANLARI

Nef Bahçelievler, çocukların çocukluklarını doyasıya yaşayabileceği pek çok alana sahip olacak. Türkiye'nin en iyi kreşlerinden birinin yer alacağı projede çocuklar, sokak oyun alanlarında özgürce oynayabilecek. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış ağaç evler, çocuk kütüphanesi, tematik oyun alanları, dev kaydırak, çocuk kulübü, çocuk tarım alanı, hobi bahçeleri gibi pek çok farklı oyun alanı bulunuyor. Bölgede, çocukların serviste vakit kaybetmeden rahatça ulaşım sağlayabileceği seksenden fazla köklü eğitim kurumu bulunuyor.

Nef Bahçelievler'in mimarı ise uluslararası bir yarışma sonucu belirlenen ve portfolyosunda her detayı özenle tasarlanmış hem global hem de yerel büyük ölçekli projelerin yer aldığı SPDO Architects. “Doğaya dokunmak insana mutluluk verir” fikrinden hareketle tasarlanan projede, eğrisel tasarım öğeleri sayesinde, blokların arasına yayılan kıvrımlı gölet ve hem yatayda hem dikeyde yer alan yoğun botanik detaylar, Nef Bahçelievler'de doğal bir vadi hissi yaratacak. Nef Bahçelievler'de eviniz, binalar arasında sıkışmış şehir hayatının aksine, yemyeşil bahçeler arasında nefes alabileceğiniz, kendinizi doğayla baş başa hissedebileceğiniz bir yaşam sunacak. ‘Bahçeli ev' fikrini hayatınızın merkezine taşıyacak Nef Bahçelievler'de, gerek zemin kotunda gerekse üst katlarda mimariye dahil edilen yeşil alanlar sayesinde doğa evinizi bütünüyle saracak.

Bir Nef keşfi olan ve dünyada ilk kez Nef tarafından uygulanan Foldhome konsepti, Nef Bahçelievler'de en geniş haliyle uygulanıyor. İstediğiniz an evinize eklenecek, kullanmadığınızda da herhangi bir ücret ödemeyeceğiniz onlarca Folhome alanı, tüm proje sakinlerine 5 bin metrekarelik bir eve sahip olma imkanı sunuyor. Nef Bahçelievler'de, sinema odası, misafir evi, parti ve karaoke odası, müzik odası, PlayStation Odası, hamam ve sauna, eğlence odası, lounge alanı, squash, kapalı yüzme havuzu, tenis ve basketbol sahası, açık ve kapalı futbol sahası gibi pek çok fold alanını hizmete sunulacak.