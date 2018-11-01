Nef Global markasıyla Londra’ya açıldı

Nef Global çatısı altındaki ilk projesini Brentford Londra’da geliştirecek olan Nef; Foldhome gibi patentli inovasyonlarını da yurtdışına ihraç edecek

Nef; Ocak 2018'de yurtdışı yatırımları için hayata geçirdiği Nef Global ile dünyaya açılıyor. Kuruluşunun üçüncü ayında 62 farklı iş birliği teklifi alan Nef Global; New York, Londra, Berlin gibi metropollerde geliştireceği projelerle küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor. Nef Global ilk projesini Brentford Londra'da hayata geçirecek.

Nef Global ile 200'e yakın iş ortaklığı teklifi aldı

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, İngiltere Konsolosluğu'nda gerçekleşen basın toplantısında Nef Global ile gayrimenkulde bir dünya markası olma hedefine adım adım yaklaştıklarını ifade etti. Erden Timur,‘'Nef İsmini koyarken global bir marka olmayı düşünerek her dilde kolay telaffuz edilecek bir isim seçtik. Gayemiz bu sektörün uluslararası bir markası yok, biz buna talip olabilir miyiz idi. Bürokratik süreçlerin uzunluğu ve zorluğu nedeniyle yurtdışında tek başına proje geliştirebilmek zor bunu biliyorduk. Baktığınızda dünyada proje geliştiriciler hep yerel firmalar. Amerika'nın en büyük markası sadece 4 ya da 5 eyalette proje geliştiriyor. Sektörümüz sanayi devrimi yaşamadığı ve kul işi bir sektör olduğu için ölçeklendirilemiyor. Ama biz bir ilki gerçekleştirelim istedik. Ocak ayında Nef Global'i kurduğumuzda 3 kişilik kadromuz yurtdışında 62 ayrı firma ile masaya oturdu. Şu anda bu rakam 200'ün üzerinde. Hedefimiz 2023'te 10 ayrı metropolde olmak ‘' dedi.

Fikir ihraç ediyor, ilke imza atıyor

İhracatta özgün üretim için fikri mülkiyet ve marka hakkına sahip olunmasının önemine değinen Erden Timur ‘'Burada daha da önemlisi fikir ihracatı. Nitekim ülkemizin, kalkınması için en değerli şey fikir ihracatı. Biz bu ortaklığı sadece fikri hakkımız ve patentimizle herhangi bir özkaynak koymadan gerçekleştiriyoruz. Ve bu ihracatta ithal girdi de yok. Zaten hedefimiz de tamamen yerli bir fikir ile ülkemize döviz girdisi sağlamak. Çok büyük çoğunluğu yabancılara satılacak bu projeyi Nef olarak markalayıp Foldhome konseptini veriyoruz ve sürdürülebilir bir modelle ülkemize döviz getiriyoruz. Yurtdışında şehirlerde projelere isim vermek kolay, hatta bunu Amerika ve İngiltere'de uygulayan birkaç firma da oldu, ama arkasında ürün ve patent olmayınca sürdürülebilir olmuyor. Biz bu anlamda gayrimenkul sektöründe dünyada bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bizim için, ülkemiz için gurur verici bir işe imza atıyoruz” yorumunu yaptı.

Londra'nın en hızlı gelişen bölgesinde

Nef Brentford London projesiyle ilgili bilgi veren Nef Global Genel Müdürü Kahraman Yiğit: ‘'Proje, Heathrow'a arabayla 15 dakika, şehir merkezine ise metroyla 20 dakika uzaklıkta olan ve son yıllarda Londra'nın en hızlı gelişen bölgelerinden birisi olarak göze çarpan Brentford bölgesinde yer alıyor. Yeni marina ve stadyumun inşa edildiği bu bölgenin etrafında 200'ün üzerinde kurumsal şirket ve 25 bin beyaz yakalı çalışan bulunuyor. Finans Merkezi olarak konumlanan Brentford bölgesinin bir diğer özelliği ise Londra'nın en büyük botanik parkı Kew Gardens, Syon Park ve Boston Manor parklarına yürüme mesafesinde yer alması.'' dedi.

Yüzde 4'ün üzerinde kira getirisi, Nisan 2019 teslim

Sahip olduğu avantajlı konumdan dolayı, Londra şehir merkezinde kira getirisi ortalama yüzde 2 düzeyindeyken, Brentford bölgesinde yüzde 4'ün üzerine yükseliyor. Metro istasyonuna 6 dakikalık yürüme mesafesinde konumlanan Nef Brentford London projesinde toplam 73 adet; stüdyo, 1+1 ve 2+1 yaşam seçenekleri sunuluyor. İç dekorasyonu tamamlanmış olarak mobilyalı bir şekilde teslim edilecek daire fiyatları 380 bin pounddan başlıyor. 2018 son çeyrekte satışa sunulan projede, teslimler 2019 Nisan ayında başlayacak.

Nef Brentford London'da “Garantili Kiralama Sistemi”

Londra emlak piyasasının tüm dinamiklerine hakim olan lider emlak kiralama ve teknoloji şirketi Rentify'ın Nef Brentford London ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde; tüm konutlar 3 yıl boyunca kira getirisi garanti altında olacak. “Garantili Kiralama Sistemi” olarak adlandırılan bu sistemde eviniz için en doğru kira değeri; büyüklük, bölge ve bina yaşının yanı sıra mobilya ve teknolojik detaylarını da dikkate alan yapay zeka yazılımıyla hesaplanıyor. Rentify, kendi ağı üzerinden evinize hemen kiracı bularak, eviniz için adil piyasa değerinde 3 yıla kadar kira garantisi veriyor.

Londra'da 999 yıllık tapu avantajı

İngiltere'de konut talebinin son yıllarda oldukça yüksek olduğuna, arzın ise sınırlı kaldığına dikkat çeken Timur, “Çoğu firmalar 250 yıllık tapu verirken, biz 999 yıllık veriyoruz. Yüzde 20 oranında bir ön ödeme ve yüzde 60 oranında bir mortgage kullanımı ile özel bir ödeme planı sağlıyoruz. Üstelik ön ödeme dışındaki tüm tutar teslim sırasında ödenmekte. Bunun yanı sıra, hukuk danışmanlık hizmeti de daire fiyatına dahil. Satın alma sırasında tüm bürokratik süreçleri sizin adınıza Nef Global ekibi takip ediyor. Projemizin yabancı müşterilere Türkiye'yi anlatmak için çok iyi bir fırsat sunacağına inanıyoruz.‘' dedi.

İngiliz ortağın gözünden Nef'in tasarım gücü

İngiltere Konsolosluğu'nda işbirliği ile ilgili soruları cevaplayan Select Developments Kurucu Ortağı Sanjay Dhir ise ‘'Sektörünün lideri Nef gibi bir marka ile işbirliği yapmaktan çok heyecanlıyız. Nef'in inovatif bakış açısı, sektöre getirdiği vizyon ve dizayn ve tasarım konusundaki know-how nedeniyle yan yana gelmekten çok mutluyuz. Kahraman'la Londra'da ilk tanıştığımda ve Nef'i anlattığında bu kadarını hayal bile edememiştim ama Türkiye'ye gelip Nef projelerini ziyaret ettiğimde buradaki katma değeri gördüm ve gurur duydum. Nef ile İngiltere'nin en çok gelişen bölgesi Batı Londra'da birlikte projeler geliştireceğiz. Sadece konut değil, öğrenci yurdu gibi Nef'in uzman olduğu bir alanda daha işbirliklerimiz olacak. Foldhome konseptini ilk duyduğumuzda bunu neden daha önce aklımıza getirmedik diye kıskandığımı bile söylemek isterim. Çok inovatif bir fikir. Konutun geleceği için ve paylaşım ekonomisi için bulunmaz bir fırsat” dedi.

Foldhome; Airbnb ya da Uber kadar büyük bir fikir

‘'Dünya UBER ve Airbnb gibi markalarla çap değiştirmeye başladı. Konutun da eski alışkanlıklarından kurtulup bir Türk firmanın zekasıyla böyle bir konsept geliştirmesi sadece benim firmam için değil dünya üzerindeki bir çok developer için bir fırsat kaynağıdır'' diye sözlerine devam eden Sanjay Dhir, Londra'da ve Hindistan'da daha önce sayısız projeye imza atan küresel bir gayrimenkul geliştiricisi. Dhir, ‘'Hatta şunu da söylemek isterim Türkiye, yapı malzemeleri konusunda çok gelişmiş bir ülke. Nef vasıtasıyla tüm malzemelerimizi de Türkiye'den tedarik ederek, inşaat maliyetlerimizi de düşürmeyi hedefliyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.

2018'de %20 büyüme, 1.75 Milyar TL satış cirosu

Toplantıda 2018 performansını açıklayan Nef Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, ‘'2018'i 2017'ye göre %20'nin üzerinde büyüme ve 1.75 milyar TL ciroyla kapatmayı hedefliyoruz. Büyümenin ana kaynağı geleneksel satış yöntemleri dışında alternatif satış kanallarına yapılan yatırım. Satışlarımızın %55'i satış ofislerinde gerçekleşirken, %45'lik kısmı Anadolu'da yer alan Nef bayileri, 500'ü aşan yerli ve yabancı acenta işbirlikleri ile gerçekleşmekte” dedi. Selçuk Çelik ayrıca, lüks konut segmentinde yer alan İstanbul ve Bodrum'daki Nef Reserve projelerinin toplam ciro içindeki payının % 30 oranında olduğunu sözlerine ekledi. Nef Global kurulmadan önce Nef, Mart 2017’de Türkiye’de gayrimenkul geliştirmek için 55 milyar euro bilanço bü­yüklüğüne sahip; 65 ülkenin ortak olduğu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ortaklığa imza atarak küresel pazarda dikkat çekmişti.