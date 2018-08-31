Nef’in dört projesinde kampanya

Türkiye ekonomisine destek amacıyla başlatılan ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ adlı tarihi kampanyaya Nef, 4 proje ile destek olma kararı aldı.

Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, Nef Basın Ekspres ve Nef Reserve Kandilli projeleri ile tarihi kampanyaya destek vereceklerini açıklayan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Bu dönem ülkemize, ekonomimize destek olma vakti. Kampanyadaki fırsatlar özellikle ilk konutu alacak kişiler için büyük avantajlar içeriyor. %10 indirim, %10 peşinat ve %0,98 gibi avantajlı bir faiz oranı ile 120 aya varan taksitlerle ev sahibi olmanın şimdi tam zamanı. Oldukça uygun ödeme koşulları ile oluşturulan kampanyada biz de ev almak isteyenlere destek olarak elimizi taşın altına koyuyoruz” dedi. Nef, kampanyaya sınırlı sayıda konut ile katılıyor.

500 bin liralık evde 600 bin lira kazanç

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'' Hali hazırda Türkiye'de banka kredisiyle ev almak şu an oldukça maliyetli hale gelmiş durumda. Mesela 500 bin liralık bir ev için 400 bin TL kredi çekilmesi gerekiyor. Şu an faiz oranları %2,2 seviyesinde. 400.000 TL kredi çekenler bankaya 10 yıllık vadede ayda 9.500 TL ödüyorlar. Evin toplam maliyeti de 100 bin peşinatı da dahil ettiğimizde 1 milyon 240 bin liraya ulaşıyor.

Kampanya çerçevesinde ise 500 bin liralık evin satış bedeli öncelikle %10 indirim ile 450 bin TL oluyor. 45 bin TL peşinat, 12. ve 24. ayda ise 67.5 bin TL'lik iki ara ödeme alınıyor. Kalan 270 bin TL için ise şirket bünyesinde %0,98 faiz oranı ile 10 yıllık vadelendirme yapılıyor, aylık ödemeler 3850 TL'ye iniyor. Evin toplam bedeli böylece 1 milyon 240 bin lliradan 640 bin liraya düşüyor.

Bankalardaki faiz oranlarının yüksek olduğu bir dönemde bu tür alternatif fırsatların oluşturulması oldukça önemli. Tüketicinin de buna doğru eğildiğini görüyoruz. Nitekim geçen sene ilk 7 ayda banka kredisiz konut satış adedi 230 bin seviyesindeyken, bu sene ilk 7 ayda bu rakamın 280 bini aştığını görüyoruz. Bu ciddi artış, peşin alım veya bizim gibi likiditesi yüksek şirketlerin kendi finansal kampanyaları sayesinde oluştu. Bu dev kampanya da bankasız satış seçeneğini daha cazip hale getirmiş oldu.'' dedi.

Telefon trafiği 5 kat arttı

Kampanya ile ilgili gelen yoğun talebi değerlendiren Nef Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, tarihi kampanyanın açıklanmasının ardından çağrı merkezlerinde telefon trafiğinin beş kat arttığına dikkat çekerek, “Keza aldığımız randevu sayısında da aynı oranda artış söz konusu. Kampanyanın ilk gününde 1000'in üzerinde talep formu aldık. Bildiğiniz üzere sektörümüz, maliyet artışını fiyatlara yansıtmamıştı, beklemede olan vatandaşlar fiyat artışları öncesinde oluşan büyük fırsatı değerlendirmeyi hedefliyor. Bu sebeple zaten herkes şu an ‘konut almanın tam vakti' fikrinde birleşiyor. Yaz başında hareketlenen kur hareketi ile yatırımlarının bir kısmını dövize endeksleyen vatandaş da sonbaharda yeniden konuta dönüş yapıyor.‘' dedi.

Selçuk Çelik ayrıca ‘' Hafta sonu ilginin artmasını bekliyoruz. Sınırlı sürede devam edecek kampanyanın özellikle üçüncü çeyrek satışlarına da ciddi bir ivme kazandıracağına; bu yılsonunda kırılacağını umduğumuz konut satış rekoruna ciddi bir katkıda bulunacağına inanıyoruz.‘' ifadelerini kullandı.

Dövize karşı korumalı yatırım modeli

Nef, ayrıca tarihi kampanya çerçevesinde yatırımcılara dövize karşı korumalı bir yatırım modeli sunuyor. Yatrımını dövizde değerlendiren yatırımcıların, gayrimenkul almak için dövizlerini bozmaları durumunda TCMB kuru bir kenara not ediliyor. 12 ay sonra ilk ara ödemede kurun, not edilen kurdan fazla olması durumunda aradaki fark hesaplanarak ilk ara ödemeden düşülüyor. Böylece yatırımcılar, hem bu dönemde avantajlı koşullarla bir gayrimenkul sahibi olmuş hem de dövizin artması durumunda herhangi bir kayba uğramamış oluyor.

%10 indirim, %10 peşinat ve 120 aya varan %0.98 faiz avantajıyla bankasız, kefilsiz konut satın alma imkânı sunan Nef projeleri İstanbul'un en özel lokasyonlarında yer alıyor.