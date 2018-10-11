Nef’ten ev yenileme kampanyası

Nef, başlattığı ‘’Ev Yenileme Kampanyası‘’ ile müşterilerine, eski evlerini İstanbul’un merkezi lokasyonlarındaki Nef projelerinden yeni bir ev ile değiştirme fırsatı sunuyor.

Oturduğu evi yenilemek ya da büyütmek veya gayrimenkul yatırımını kazanca çevirmek isteyen müşteriler tarafından oldukça beğenilen kampanya; İstanbul'da bulundukları ilçelerin “getirisi en yüksek projeleri” seçilen Nef Basın Ekspres, Nef Çekmeköy ve Nef Bahçelievler ve Nef Reserve Kandilli projelerinde geçerli olacak.

ESKİ EVİ GÜNCEL DEĞERİNDE ALACAK

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin tapulu evlerinin güncel değerleri, alanında uzman SPK onaylı ekspertizlerin raporları doğrultusunda belirlenecek ve yeni ev alımlarında peşinat olarak sayılacak. Yeni ev ile eski ev arasındaki fiyat farkı ise, Nef'in müşterilerine sunduğu kişiye özel ödeme planlarıyla ister peşin ister vadeli olarak ödenebilecek.

SON GÜN 31 EKİM

Sadece 2018 yılı içerisine 2500'ün üzerinde konut teslim eden Nef bu kampanya ile; yeni ev almak için oturduğu ya da yatırım için aldıkları evi satmak zorunda olan müşterilerin evlerini güncel piyasa değerinde alarak, onları eski evlerini satma derdinden kurtarıyor.

Kampanyaya dahil olan Nef projelerinde, 490 bin TL'den başlayan fiyatlarla peşinatsız ev sahibi olmak mümkün. Kampanya 31 Ekim'e kadar sadece sınırlı sayıda daire için geçerli olacak.

A+ KREDİ NOTUNUN ARDINDAN SERMAYE ARTIRIMI

Geçtiğimiz günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Nef'in kredi notunu iki basamak artırarak A+ seviyesine yükseltmiş ve böylece Nef, gayrimenkul sektöründe en yüksek kredi notuna sahip firma olmuştu. JCR tarafından açıklanan raporda, not artışına gerekçe olarak güçlü finansal yapı, satış gelirlerinde ve kârlılık performansında artış beklentisi ve şirketin likit pozisyonu gösterilmişti. Nef; kredi not artışını takiben ödenmiş sermayesini 52 milyon 390 bin TL'den 459 milyon 174 TL'ye yükselterek, bu artışla şirket öz kaynaklarını 1 milyar TL seviyesine çıkarmış oldu.