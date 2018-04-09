Nuvo Dragos’ta bugün al yarın taşın

Fiyat avantajları, lokasyonu ve sosyal donatılarıyla, yaşama hazır konut çeşitliliğine artı değerler katan Nuvo Dragos, 2+1 dairelerine özel fiyatlandırmasıyla dikkat çekiyor

Nuvo Dragos'un çift cepheli 112 m2 net alana sahip ferah ve konforlu 2+1 daireleri, 620 bin TL peşin ve kapalı mutfak avantajı ile dikkat çekiyor. Ailelerin konforlu bir yaşam sürmesi için gereken tüm detayların yer aldığı daireler sunduğu ayrıcalıklar ile farklılaşıyor. Konut sektöründe genelde 2+1 dairelere tek otopark verilirken, Nuvo Dragos'ta 2+1 dairelere çift otopark alanı veriliyor. Ayrıca yine sektörde çoğu projede bulunmayan ama Nuvo Dragos'ta bulunan 2+1 dairelerde çift banyo yer alıyor. Proje açık ve kapalı mutfak alternatifi ile farklı beklentilere ve farklı tarzlara sahip yatırımcılara seçme şansı tanıyor.

Bitmiş projeden ev almanın avantajlarını sunan Nuvo Dragos'u tercih edenler, evlerinde hemen yaşamaya başlayabilecekleri gibi, yeni ofis yatırımları ile beyaz yakalı popülasyonun arttığı bölgede dairelerini kiraya vererek yatırımlarını anında kazanca dönüştürebiliyorlar. Nuvo Dragos'un bölgede fiyatıyla avantaj sağlayan 2+1 daireleri, 3.000 TL'ye kadar kira getirisi ile ödeme planında büyük bir bölümü kendi kendilerine sübvanse edebiliyor.

Bitmiş bir projeden, merkezi bir lokasyonda karlı bir yatırımla ev sahibi olma şansı vermesinin yanında Nuvo Dragos, İstanbul Maltepe ve çevresinin en geniş sosyal alanına sahip projesi olmasıyla da yaşam kalitesini yükseltiyor. Projede hem kendiniz hem de ailenizin tüm fertlerinin sıkılmadan zaman geçireceği alanlar mevcut. Yaklaşık 2500 metrekare alan üzerinde, açık ve kapalı sosyal alanlarıyla yaşam kalitesini yükselten, metropolün getirdiği streslerden uzaklaştıran, 7'den 70'e tüm sakinlerin keyifli ve eğlenceli zaman geçireceği özel bir proje. Nuvo Dragos'ta özel peysajlı geniş bahçeler oldukça geniş alan kaplıyor. İstanbul gibi stresli bir hayatın akıp gittiği şehirde yaşadığınız projede, ağaçlandırılmış ve çiçeklendirilmiş geniş bir bahçede rahat rahat koşu ya da yürüyüş yapmak oldukça lüks sayılıyor. Yaz aylarında Nuvo Dragos'un keyifli bahçesinde konumlanan yüzme havuzu, kışın yağmur ve kar izleyerek yüzebileceğiniz kapalı havuz projeye değer katan özelliklerden.

Fitness salonu, Türk hamamı, sauna, plates stüdyo odası kendine ve sağlığına özen gösteren proje sakinleri için düşünülmüş özel alanlar. Basketbol, voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, güneşlenme terasları Nuvo Dragos bahçesinin sürekli aktif olan bölümleri. Hayvan sever proje Nuvo Dragos'ta köpek sahipleri için oluşturulan özel köpek gezdirme alanları bulunuyor. Tüm bu sosyal imkânlara İstanbul'un en özel manzaralarından Adalar manzarası da eklenince Nuvo Dragos'tan ev değil kaliteli yaşam satın almış oluyorsunuz.