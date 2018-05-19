Nuvo Dragos’ta indirim kampanyası

Maltepe’de şehrin ayrıcalıklarına bir adım yakınlıkta yükselen Nuvo Dragos’un adalar manzaralı konforlu daireleri, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajıyla satışta.

Nuvo Dragos'un İstanbul'un en özel manzaralarından Adalar manzarasına hakim daireleri, yeni oluşturulan kampanyaya özel anlaşmalı bankalar üzerinden yüzde 5 peşinat, 120 ay 0.98 faiz oranı ile satışa çıktı. Peşin ödeme yapmak isteyenler için ise yüzde 20 indirim fırsatı veriliyor. Kısa süreliğine devam edecek ve sınırlı sayıda daire için geçerli olacak bu kampanya ile sahip olacağınız daireye, ister hemen taşının evinizin keyfini yaşayın, ister kiraya verin taksitlerinizi kira gelirinizle ödemeye başlayın. Projenin konforlu ve şık hazırlanmış muhteşem Adalar manzarasına sahip daireleri, fonksiyonel kullanım alanları ve ince düşünülmüş detayları dikkat çekiyor. Çift banyolu daireler, geniş balkonları, yüksek tavanları, en yeni teknolojiye sahip ankastre ürünlerle donatılan mutfakları ile öne çıkıyor.

Bitmiş bir projeden, merkezi bir lokasyonda karlı bir yatırımla ev sahibi olma şansı vermesinin yanında Nuvo Dragos İstanbul Maltepe ve çevresinin en geniş sosyal alanına sahip projesi olmasıyla da yaşam kalitesini yükseltiyor. Projede tüm aile fertlerinin sıkılmadan zaman geçireceği alanlar mevcut. Hatta evcil hayvanların bile…

2726 metrekare alan üzerinde, açık ve kapalı sosyal alanlarıyla yaşam kalitesini yükselten, metropolün getirdiği streslerden uzaklaştıran, 7'den 70'e tüm sakinlerin keyifli ve eğlenceli zaman geçireceği özel bir proje. Nuvo Dragos'ta özel peysajlı geniş bahçeler, açık ve kapalı 2 adet yüzme havuzu, basketbol, voleybol sahaları, fitness salonu, Türk hamamı, sauna, plates stüdyo odası, ortak kullanımlı seyir terasları, koşu ve yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, güneşlenme terasları ve köpek gezdirme alanları yer alıyor. Tüm bu sosyal imkanlara İstanbul'un en özel manzaralarından Adalar manzarası da eklenince Nuvo Dragos'tan ev değil dört dörtlük bir yaşam satın almış oluyorsunuz.

Tüm ulaşım arterlerine yürüme mesafesinde konumlanan Nuvo Dragos, lokasyonuyla da öne çıkıyor. Birbirine entegre deniz, hava, kara ulaşım hatlarının tam ortasında bulunan Nuvo Dragos ulaşım sorununu ortadan kaldırıyor. E-5 Karayolu’nun Maltepe sahili tarafında, Marmaray ile entegre Kadıköy Pendik metrosuna yaklaşık 500 metre mesafede yer alan Nuvo Dragos E5,TEM, sahil ve minibüs yolu ulaşım alternatiflerine ve Carrefour Maltepe Park AVM'ye yakınlığı ile de dikkat çekiyor.

Projenin yakınında Kartal Adliye Sarayı, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koşuyolu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi önemli kamu kurumları bulunuyor. Ayrıca Nuvo Dragos çevresinde özel hastaneler, kamu ve vakıf üniversiteleri, eğlence ve alışveriş merkezleri gibi eğitim, sağlık ve sosyal hayata yönelik pek çok kurum da yer alıyor.