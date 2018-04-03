Ödül İstanbul’da kampanya

Özyurtlar Holding, 'Ödül İstanbul' projesinde 'Bizde Her Şey Net' kampanyasıyla ev sahibi olmayı daha da kolay hale getiriyor. Kampanyaya göre; net 238 bin TL değerindeki 1+1 daireyi 59 bin TL peşin, 48 ay 2 bin 500 TL taksit ve kalan 59 bin TL'yi de teslimde ödemeyle daire sahibi olunabiliyor.

Bugüne kadar 60 bin kişiyi ev sahibi yapan Özyurtlar Holding, Beylikdüzü'nde inşa ettiği projesi’ Ödül İstanbul’da ‘bizde her şey net’ kampanyasıyla ev sahibi olmayı daha da kolay hale getiriyor.

Kampanya kapsamında net 238 bin TL değerindeki 1+1 daireyi 59 bin TL peşin, 48 ay 2 bin 500 TL taksit ve geri kalan 59 bin TL’yi de teslimde ödeyerek daire sahibi olmak mümkün hale geliyor. Yine net 358 bin TL 2+1 daireyi 88 bin peşin, 48 ay 3 bin 800 TL taksit ve 88 bin TL’yi teslimde ödeme imkanıyla ev sahibi olunabiliyor.

Ev sahibi olmayı kolay hale getirmek üzere kampanyalar düzenlediklerini söyleyen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt “Ödül İstanbul’dan daire almak isteyenler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçirdik. Buna göre net 238 bin TL değerindeki 1+1 daireyi 59 bin TL peşin 48 ay 2 bin 500 TL taksit ve geri kalan 59 bin TL’yi de teslimde ödeyerek ve net 358 bin TL 2+1 daireyi 88 bin peşin, 48 ay 3 bin 800 TL taksit ve 88 bin TL’yi teslimde ödeyerek konut sahibi olmak mümkün hale geliyor. Bu kampanyada karmaşık matematik hesapları yok, kafa karıştıran kelime oyunları yok, sürpriz ara ödemeler yok.Bizde her şey net.Her zaman söylediğimiz gibi herkes kampanya yapar Özyurtlar Holding ev sahibi yapar” diye konuştu.

‘Ödül İstanbul'39 bin 561 m2 arsa üzerinde, 1+1, 2+1, 3+1 olmak üzere 2 bin 683 konut ve 102 ticari üniteden meydana geliyor. Daire büyüklükleri 64 ila 164 metrekare arasında değişen projede 1+1'ler 238 bin TL, 2+1’ler 358 bin TL fiyatla satışa sunuluyor.

Sekiz blok üzerine konumlandırılan ‘Ödül İstanbul’da; park alanları, yüzme havuzu, tenis, kortu, futbol-basketbol sahaları, fitness salonu, güzellik salonu, çocuk parkı, çocuk kulübü, parti salonu, resepsiyon ve 7/24 güvenlik hizmeti, açık-kapalı otopark, kafe ve restoranlar yer alıyor. 900 m2'lik sosyal alan ve bin 550 m2'lik gezi bahçesi ile toplam 2 bin 450 m2 yeşil alanı ve çocuk parkları ile doğal bir park yaşamı sunan ‘Ödül İstanbul’, metrobüse yürüme mesafesinde bulunuyor. 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen ‘Ödül İstanbul’un 2019 yılında teslim edilmesi planlanıyor.