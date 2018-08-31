Öğrencilerin ev arayışı başladı, işte kira bedelleri

Heyecanla beklenen üniversite sınav sonuçları açıklandı, öğrenciler tercih ettikleri üniversitelerin bulunduğu şehirlerde ev aramaya başladı.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapan öğrenciler, üniversitelerinin bulunduğu illerde ev aramayı sürdürüyor. Gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com, öğrenciler için en uygun kiralık evlerin fiyatlarını paylaştı.

En uygun kira bedeli Trabzon’da

Üç üniversitesi bulunan Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) Fatih Eğitim Kampüsü’nün yer aldığı Akçaabat’ta en düşük kira fiyatı 389 TL olarak öne çıkıyor. Asya Üniversitesi Ömer Yerleşkesi, Avrasya Üniversitesi Pelit Yerleşkesi, KTÜ A, B ve C Kapısı’nın bulunduğu Ortahisar’da en uygun kira 469 TL iken, Avrasya Üniversitesi A Kapısı’nın yer aldığı Yomra’da ise en düşük kira fiyatı 477 TL.

Bursa’da en uygun kira bedelleri 491 TL ila 861 TL arasında

Toplamda dört üniversitesi bulunan Bursa’da Uludağ Üniversitesi (UÜ) Gemlik Sungipek- Asım Kocabıyık Yerleşkesi’nin bulunduğu Gemlik’te en düşük kira fiyatı 491 TL. UÜ İnegöl Yerleşkesi’nin yer aldığı İnegöl’de en uygun kira bedeli 549 TL iken, Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) bulunduğu Yıldırım’da 629 TL, BTÜ Merinos ve Osmangazi yerleşkelerinin bulunduğu Osmangazi’de en düşük kira fiyatı 709 TL olarak dikkat çekiyor. Bursa’daki Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi kampüslerinin yer aldığı Nilüfer’de ise en uygun kira bedeli 862 TL.

Kocaeli’nde en uygun fiyatlı kiralık daire 525 TL

İki üniversitesi bulunan Kocaeli’nde Kocaeli Üniversitesi (KÜ) Borusan, Körfez ve Marshall yerleşkelerinin yer aldığı Körfez’de en uygun kiralık daire 525 TL olarak öne çıkıyor. Başiskele Çocuk Üniversitesi, KÜ Ek Binası, Kullar, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve Yuvacık yerleşkelerinin bulunduğu Başiskele’de en düşük kira bedeli 560 TL iken, KÜ Arslanbey ve Derbent yerleşkelerinin yer aldığı Kartepe’de en uygun kira fiyatı 563 TL.

Gebze Teknik Üniversitesi’nin Çayırova ve Muallimköy yerleşkelerinin bulunduğu Gebze’de en uygun fiyatlı kiralık daireler ise 622 TL’den başlıyor.

Eskişehir’de en uygun kiralık daireler Odunpazarı’nda

İki üniversitesi bulunan Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi’nin Bademlik, Çamlık ve Meşelik kampüslerinin yer aldığı Odunpazarı’nda en uygun kiralık daire 556 TL. Anadolu Üniversitesi İki Eylül ve Yunus Emre kampüslerinin bulunduğu Tepebaşı’nda ise en düşük kira bedeli 647 TL.

İstanbul’da öğrenci bütçesine en uygun kiralık evler Silivri’de

Üniversite sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’da üniversite öğrencileri için en uygun kiralık daireler Silivri’de yer alıyor. Silivri’yi sırasıyla Esenyurt, Çekmeköy, Büyükçekmece, Avcılar, Tuzla, Kurnaköy, Pendik, Esenler, Şile, Başakşehir, Kartal, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bağcılar, Maltepe, Beykoz, Kağıthane, Zeytinburnu, Üsküdar, Küçükçekmece, Fatih, Şişli, Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş takip ediyor.

Fiyatlar 692 TL ila 2604 TL arasında değişiyor

Silivri’de en uygun kiralık daire 692 TL olarak öne çıkarken; Esenyurt’ta bütçeye en uygun kira fiyatı 812 TL, Çekmeköy’de 864 TL, Büyükçekmece’de 876 TL, Avcılar’da 900 TL, Tuzla, Kurnaköy ve Gebze’de 939 TL, Pendik’te 948 TL, Esenler’de 986 TL, Şile’de 1.004 TL, Başakşehir’de 1.015 TL, Kartal’da 1.038 TL, Bahçelievler’de 1.062 TL, Bayrampaşa’da 1.082 TL, Bağcılar’da 1.142 TL, Maltepe’de 1.241 TL, Beykoz’da 1.252 TL, Kağıthane’de 1.259 TL, Zeytinburnu’nda 1.331 TL, Üsküdar’da 1.332 TL, Küçükçekmece’de 1382 TL, Şişli’de 1.725 TL, Kadıköy’de 1.745 TL, Ataşehir’de 1.840 TL, Bakırköy’de 1.873 TL, Sarıyer’de 2.293 TL, Beyoğlu’nda 2.390 TL ve Beşiktaş’ta 2.604 TL’ye ulaşıyor.