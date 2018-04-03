İstanbul Anadolu Yakası’nın konut pazarında öne çıkan ilçelerinden Pendik; Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul’un üçüncü büyük marinası ve Türkiye’nin en büyük teknoloji merkeziyle öne çıkıyor. Ulaşım olanaklarıyla da adından söz ettiren Pendik, şimdi de Harem Otogarı ile gündemde.

Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhının şehirlerarası otobüsler için kullanımı zorunlu hale getirilmesinin ardından, Harem Otogarı'nın Ataşehir'e taşınmasından vazgeçildi. Harem Otogarı, Pendik Kurtköy'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2 kilometre uzağındaki 64 bin metrekarelik alana taşınacak. Bölgeye 1970 yılından beri hizmet veren otogarın yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Peki, yeni projelerle emlak piyasasında önemli bir yere sahip olan Pendik, konut yatırımında ne kadar kazandırıyor? Pendik'te satılık konut fiyatları son bir yılda ne kadar arttı? İşte Pendik emlak piyasası hakkında merak edilenler…

Pendik'te satılık konut fiyatları artıyor

Anadolu Yakası'nın prim değeri yükselen ilçesi Pendik'te Şubat 2017-Şubat 2018 aralığındaki son 1 yılda konut satış fiyatları yüzde 9, konut kira değerleri yüzde 4 arttı. Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, Pendik ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 3 bin 21 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 20 yıl olarak hesaplanıyor. 2018 yılı emlak endeksi ve bölge raporunda, Pendik'te satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı, minimum 226 bin 558 TL, maksimum 377 bin 600 TL arasında değişirken, ortalama konut satış fiyatı 302 bin 77 TL olarak belirtiliyor.

Pendik kiralık daire fiyatları ne kadar?

Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, Pendik kiralık daire fiyatı ortalama 100 metrekare için, 925 TL ile 1.541 TL arasında değişiyor.

Kurtköy'de konut yatırım geri dönüş süresi 20 yıl

Pendik'in Kurtköy Mahallesi, markalı konut projeleri ile emlak yatırımında öne çıkan bölgelerden. Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, Kurtköy satılık konut piyasasında son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 0.5 arttı. Kurtköy Mahallesi'nde ortalama konut metrekare fiyatları 3 bin 88 TL olurken, konut geri dönüş süresi 20 yılı buluyor. Kurtköy'de satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı, 231 bin 589 TL ile 386 bin TL arasında değişiyor.

Kaynak: Zingat