Portekiz emlakta Türklerin radarında

Avrupa gayrimenkul pazarında yüksek kira getirisi ve değer artış potansiyeline sahip alternatiflerin başında gelen Portekiz ve başkent Lizbon, kültürlerine yakın bir bölgede yaşam veya yatırım hedefleyen Türkler için de bir cazibe merkezi oldu

Portekiz'in en büyük gayrimenkul geliştiricisi olan Libertas & Portekiz'de Ev'in Türkiye lansmanında pazarı ve Türklerin ilgisini değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Pascal Goncalves, Portekiz'de ülke genelinde büyümesini sürdüren inşaat sektöründe konut fiyat endeksinin 2016'dan 2017'ye yüzde 10 artış gösterdiğinin altını çizdi.

Goncalves, Portekiz ülke ekonomisinin her yıl ortalama %2,7 oranında, turizmin ise %17 oranında büyüme göstermesine bağlı olarak da yatırımların ciddi oranda arttığına dikkat çekti. Özellikle vatandaşlık ve yatırım alternatifi olarak Türkiye'den yoğun ilgi gördüklerini vurgulayan Goncalves, Türkiye'nin Golden Visa'ya hak kazanan yatırımcı sıralamasında beşinci ülke olduğunu ve sene sonuna kadar Çin ve Brezilya'dan sonra üçüncü ülke konumuna yerleşebileceğini vurguladı. 2018 Mart'a kadar Türkiye'den yatırım yoluyla alınmış Golden Visa sayısı 188.

Küreselleşen dünyayla doğru orantılı olarak değişen günlük alışkanlıkların yanı sıra, yatırım alışkanlıkları da hızla değişime uğruyor. Geleneksel yatırımlara alternatif olarak yeni yatırımlar, inşaat ve turizm sektörleri hızla değerlenen, Golden Visa avantajıyla farklı bir yaşam seçeneği de sunan ülkelere doğru kayıyor. Türk kültürüne yakın atmosferiyle rağbet gören Portekiz'de yaşam ve yatırım konusunda danışmanlık veren aracı kurumu Portekiz'de Ev ile Türkiye pazarına giriş yapan Portekiz'in en büyük gayrimenkul geliştiricisi Libertas, Türkiye'de ilk lansmanını İstanbul Soho House'da gerçekleştirdi. Portekiz Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Celeste Mota ve Portekiz'de Ev & Libertas Yönetim Kurulu Başkanı Pascal Goncalves ev sahipliği ile gerçekleştirilen lansmanda iş dünyasından isimler ağırlandı.

Lansmanda konuşma yapan Celeste Mota, ‘Google, Mercedes, Vodafone, Siemens gibi global şirketlerin de çeşitli yönetim birimlerini konumlandırarak yeni iş olanakları yarattığı Portekiz, yaşam amaçlı yatırım alternatifi arayanlar için de öne çıkıyor. Ayrıca turizm gelirleri ile de Portekiz ve özellikle Lizbon, sürekli yükselen bir grafik çiziyor.' dedi. Turizm gelirleri günden güne artış gösteren dünyanın en güvenli 3. ülkesi olan Portekiz, gayrimenkul değer artışının yanı sıra turizm amaçlı kullanılan garanti kira gelirli projelerde de yatırım imkanı sunuyor.

500 bin euro'luk nakit yatırıma Golden Visa ve AB vatandaşlığı hakkı

Golden Visa veren ülkeler arasında Portekiz, Türkiye'deki düzeni bozmadan, yılda sadece 7 gün ülkede kalarak vatandaşlık sürecini tamamlamaya olanak sağlaması ile farklılaşıyor. Müşteriye uzun soluklu hizmet sunan Portekiz'de Ev, Golden Visa amaçlı konut alımında konut seçimi, banka işlemleri, yasal başvuru süreci, gayrimenkulün işletilmesi ve satış sonrası hizmetler de dahil olmak üzere süreci tamamen yatırımcı yararına yönetiyor. Sürecin her aşamasında kendi dilinde etkin destek alan yatırımcılar, Portekiz'de Golden Visa & AB vatandaşlığı konularında istedikleri an kişisel danışmanlık alabiliyor.

Avrupa'da oturum ve çalışma iznini kapsayan Golden Visa'ya başvuru şartı olarak toplam 500 bin Euro'luk bir veya birden çok gayrimenkul yatırımı yapılması gerekiyor. Golden Visa, başvuru yapan kişinin yanı sıra, eşini, 18 yaşını doldurmamış çocuklarını, 18 yaş üzeri çalışmayan, eğitim hayatına devam eden ve bekar olan çocuklarını, hatta belli şartlarla ebeveynlerini de kapsayabiliyor. Oturma ve çalışma izni sağlayan Golden Visa, Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkını da kapsıyor.

Kültür yapısı, şehir manzaraları, hatta insanları ile ‘İstanbul'un ikizi' olarak adlandırılan Lizbon, yatırım ve yaşam için de Türklerin ilgisini çekiyor. Lizbon'un yedi tepeli oluşu, içinden geçen nehirle şehrin iki yakaya bölünmüş olması, köprüleri, yemek kültürü, suç unsurlarının en aza indirgenmiş olması ve aile yaşamı Türkleri kendi vatanlarındaymış hissi ile kucaklıyor. Ayrıca, ucuz maliyetli yüksek yaşam konforu ile öne çıkan Lizbon, eğitim olanakları, iş fırsatları ve sağlık hizmetleri ile de dikkat çekiyor.

Globalleşen dünyada yurtdışı konut alımlarında artış yaşanıyor

Liberas'a bağlı aracı kurum olarak Portekiz'in farklı lokasyonlarında farklı özelliklere sahip, getiri ve değer artışı potansiyeli yüksek projelerle ilgili mülk edinimi ve süreç yönetimi konusunda danışmanlık veren Portekiz'de Ev, Türkiye'deki yatırımlara alternatif yaratıyor. Ağırlıklı olarak Lizbon'da proje geliştiren Libertas, aynı zamanda Seixal ve Algarve bölgelerinde oldukça aktif. Projelerin yüzde 80'inin proje süresince satışı tamamlanıyor. Bağlı bulunduğu gayrimenkul geliştiricisi Libertas harici diğer tüm projeler için de danışmanlık veren Portekiz'de Ev, özellikle çocuklarının geleceğine ülke dışında bir alternatif arayan yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Turizm amaçlı kullanılan projelerde yatırımı özellikle Golden Visa almak isteyen, yaşadıkları şehri terketmeden garanti kira geliri elde etmek isteyen genç aileler tercih ediyor. Garanti kira gelirinin yanı sıra gayrimenkul değer artışı muhafaza etmeye olanak sağlayan turizm projeleri uzaktan yönetim derdi olmadığı için yabancı yatırımcının ilgisini çektiği gibi, Portekiz'lilerin de tercih ettiği yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Portekiz genelinde konut fiyat endeksi 2016'dan 2017'ye %10 artış gösterirken turizm amaçlı kullanılan projelerde buna ek olarak yılda %4 kira getirisi 10 gün kullanım hakkı ile Avrupa’da kolay yatırım yapılabiliyor.