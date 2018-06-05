Ruhsat gitti yapı paydos

Milyarlık projeye mahkemeden kötü haber. Suudi Arabistanlı Al Qemam Grubu’nun Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi Akzirve Gayrimenkul’ün NAKO arazisi üzerinde hayata geçireceği proje yargı kararıyla durduruldu.

İstanbul Zeytinburnu'daki 156 bin metrekarelik arazi üzerine kuru­lu bulunan Nakliyeciler Sitesi, 2014 yılında Suudi Arabistan merkezli Al Qemam Grubu'nun yatırım şirketi Akzirve Gayrimenkul tarafından satın alınmak istendi. 180 ortaklı İstanbul Nakliyat Ambarları İşletme Kooperatifi'ne (NAKO) ait arazideki 245 ambar için 750'şer bin dolar nakit, 250 bin dolarlık da daire teklif edildi. Nakliyecilerin bir kısmı firmayla anlaş­ma sağlarken bir kısmı da teklifi kabul etmedi.

AKP YARDIMINA KOŞMUŞTU

Üç yıl süren tıkanmanın ardından Akzirve Gayrimenkul'un imdadına AKP hükümeti yetişti. Şubat 2017'de Bakanlar Kurulu kararı, Cumhurbaşka­nı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, üzerinde sadece TIR'ların yanaştığı tek katlı yapıların yer aldığı arazi kentsel dönüşüm kapsamında riskli alan ilan edildi. Böylece gayrimenkullerini sat­mak istemeyen nakliyecilerin, mülk­lerinin elinden alınmasının önü açıldı. Nakliyeciler ise, AKP hükümetinin ara­zi için aldığı riskli alan kararının iptal edilmesi için Danıştay 14. Dairesi'ne başvurarak konuyu yargıya taşıdı. İs­tanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü­ğü'nden gönderilen yazıda, 25 Ağustos 2017 gününe kadar eğer dönüşüm için sözleşme imzalamazlarsa sahip oldukları arsa paylarının üçte iki çoğunluğu sağlayan diğer hisse­darlara satılacağı bildirildi. Bunun üzerine nakliyeciler mülklerini değerinin altında satmamak için sözleşme imzalamak zorunda kaldı.

YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Dört yıl boyunca arsa geliştirme süreciyle uğraşan Akzirve Gayrimen­kul yapı ruhsatını aldı ve 2018 yılının başında gerçekleştirdiği yıkımla araziyi inşaata hazır hale getirdi. Öte yandan, anlaşmaya zorlanan nakliye­ciler İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nde yapı ruhsatlarının iptal edilmesi için dava açtı. Mahkeme, 28 Mayıs 2018 günü yayınlanan kararla, yapı ruh­satlarının dayanağı olan Nakliyeciler Sitesi'nin 1/1000'lik imar planlarında yapılan bazı değişikliklerinde hukuka aykırılık bulunduğuna atıfta buluna­rak yapı ruhsatlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. 1 milyar lira yatırım öngörülen projede 265 bin metrekaresi toprak üstü olmak üzere, toplam 492 bin metrekare inşaat yapıl­ması planlanıyordu. Toplam 2 bin 182 bağımsız bölümün yer alacağı proje için yeni bir imar planının hazırlanma­sı ve yapı ruhsatlarının yenilenmesi gerekiyor. E-5 hattındaki projeden 750 milyon dolar gelir bekleniyor.

Harç yok, KDV yüzde 1'e indi

Çevre Bakanlığı ve TOKİ'ye herhangi bir alanı veya yapıyı “riskli” ilan etme yetkisini veren düzenleme sayesinde bugüne kadar rantı bol çok sayıda arazi için riskli kararı alındı. Akzirve Gayrimenkul, Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi arazisi için aldırdığı “riskli” kararı sayesinde projenin noter harcı, tapu kadastro harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisin­den muaf olmasını sağladı. Ayrıca konutlar yüzde 1 KDV avantajıyla satılacak.

Anlaşmaya rağmen yıkım

7 blok 254 işyerinden oluşan Nakliyeciler Sitesi'ne hiç­bir tebligat yapılmadan 6 Ocak 2018 günü saat 04.00'de yıkım ekipleri gitmişti. Ambar esnafı ve çalışanları, sitenin giriş – çıkışını kamyon ve TIR'larla kapatarak yıkıma engel olmak istese de başarılı olamadı. Po­lisin biber gazlı ve TOMA'lı müdahalesinin ardından kepçeler üç gün içerisinde siteyi yerle bir etti. Akzirve Gayrimenkul ile nakliyeciler arasında yeni bir site yapılana kadar hiçbir şekilde yıkım yapılmayacağına ilişkin anlaşma bulunuyordu.