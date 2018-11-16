Saraçoğlu Mahallesi’nde dönüşüm için ilk ihale 13 Aralık’ta

Ankara'da Kızılay'da yer alan ve Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olma özelliği taşıyan tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nde hayata geçirilecek "Saraçoğlu Projesi" kapsamında arsa ihalesinin birinci oturumu 13 Aralık'ta yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) bünyesinde, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan tarihi Saraçoğlu Mahallesi’nin geçmişine uygun olarak yenilenmesini hedefleyen “Saraçoğlu Projesi”nde ihale süreci başlıyor.

Bu kapsamda Emlak Konut GYO Ankara Çankaya Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi’nin birinci oturumu 13 Aralık Perşembe günü saat 14.30’da yapılacak.

İhale, “açık ihale usulü” ile birinci oturumunda “ön yeterlik”, ikinci oturumunda “pazarlık-açık artırma-kapalı zarf teklif alma” şeklinde iki oturum halinde, iki ayrı günde düzenlenecek.

Çankaya Namık Kemal/Yenişehir Mahallesi’nde bulunan ve 5 parsele ayrılan ihale konusu arsada, konut, ticaret ve turizm olmak üzere mülkiyet alanı toplamı 87 bin 4 metrekare, park alanı da 13 bin 153 metrekareden oluşacak.

Geleneksel Türk evi kurgusuyla 1940’larda Emlak Bank tarafından Türkiye’nin ilk toplu konut uygulamalarından biri olarak ön plana çıkan yaklaşık 120 bin metrekarelik alanı kapsayan Saraçoğlu Mahallesi, içinde 435 lojmanın yanı sıra 250 tescilli anıt ağaç, okul, kütüphane, dükkanlar ve açık alanları barındırıyor.

1. Derece Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilen ve milli mimarlık anlayışının önde gelen örneklerinden olan Saraçoğlu Mahallesi, geçmişine uygun olarak, “geleneksel Türk evi” temasında tasarlanacak.

Ayrıca proje kapsamında mahallenin tarihi dokusunu oluşturan tüm tescilli yapılar ve yarım asrı aşan anıt ağaçlar da korunacak.

Emlak Konut GYO tarafından Saraçoğlu Mahallesi’nde hayata geçirilecek projenin tanıtımı ve imza töreni 20 Mart 2018’de yapılmıştı.