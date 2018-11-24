Selametköy mağdurlarının hukuk mücadelesi sürüyor

Milli Gazete'nin 1977'de öncülük ettiği 'Selametköy Projesi'nden arsa alan ancak bugüne kadar tapusunu alamayan 432 kişinin 40 yıllık hukuk mücadelesi sürüyor. Bugün Kanal İstanbul Projesi sınırları içinde kalan 40 dönümlük arazi el değiştirerek önce Ülker Grubu'na buradan da Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na satıldı. Paralarını ödemelerine rağmen tapularını alamayan mağdurların talebi üzerine, taşınmazlara 'davalıdır şerhi' düşüldü. Ülker ile Emlak Konut avukatları, davaya ilişkin tebligatların kendilerine yapılmadığını davadan tesadüfen haberdar olduklarını belirterek, taşınmazlar üzerinde bulunan davalıdır şerhinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, talebi yerinde görmeyerek reddetti.

Milli Gazete’nin sahibi olan Yeni Neşriyat A.Ş., 1977 yılında Arnavutköy’de 6 bin dönümlük arsayı ‘Selametköy Projesi’ adı altında satışa çıkardı. Daha çok gazetenin okuyucu kitlesine hitap eden bir kampanyayla; içinde mesken yapıları, cami, yeşil alan ve yolları bulunan arazi, noter çekilişiyle hak sahiplerine paylaştırıldı. Çekiliş sonuçları da Milli Gazete üzerinden ilan edildi. Ancak, banka üzerinden ödeme yapmalarına rağmen 432 hak sahibinin tapusu verilmedi. Aradan geçen onca zamanın ardından dava açan mağdurlar, arsanın önce Ülker Grubu’na ait Yıldız Holding’e buradan da Emlak Konut’a satıldığını öğrendi.

YILDIZ HOLDİNG VE EMLAK KONUT: SÜREÇTEN HABERİMİZ YOKTU

Arsalarının tapusunu isteyen Selametköy mağdurları, Gaziosmanpaşa Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Milli Gazete, Yıldız Holding ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dava açtı. Mağdurların talebini değerlendiren mahkeme, taşınmazlara ‘davalıdır şerhi’ düştü. Mağdur avukatları ayrıca, o dönem gazete üzerinden ilan edilen çekiliş sonuçlarını da dava dosyasına sundu. Yıldız Holding ve Emlak Konut avukatları mahkemeye sundukları dilekçede, arsayı bedeli karşılığı aldıklarını davaya ilişkin tebligat yapılmadığı için davadan haberdar olmadıklarını belirterek davanın reddedilmesini talep ettiler.

MAHKEME EMLAK KONUT’UN ŞERHİN KALDIRILMASI TALEBİNİ REDDETTİ

Emlak Konut avukatı, arsanın 350 milyon TL karşılığında Yıldız Holding’ten satın alındığını kaydederek, dava üzerindeki şerh nedeniyle proje geliştiremediklerini bu nedenle şerhin kaldırılarak davanın reddedilmesini istediklerini dile getirdi. Mahkeme, Emlak Konut’un talebini yerinde görmeyerek reddetti. Mahkeme, taşınmazın 2/B uygulama alanı içerisinde kalarak orman sınırı dışına çıkarılıp Maliye Hazinesi adına tespit edilen alanlardan olup olmadığını sorulmasına karar verdi.

AVUKAT: BU DOSYAYA BİR TAKIM MÜDAHALELER VAR

Kanal İstanbul projesinde kişilerin kendi maliki oldukları ancak haklarını alamadıkları davalardan biri olduğuna dikkat çeken davacı avukatlarından Atıf Şenel, “Zannediyoruz bu dosyaya bir takım müdahaleler oldu. Yoksa bu insanların ödedikleri paraların makbuzları ortada. Dosyanın içinde çok ciddi sorunlar var. Devlete yani noterliğe emanet edilmiş olan evrakların foseptik çukurunda yok olduğu iddia ediliyor. Tapu kayıtları üzerinde farkında olmadığımız işlemler oldu. Bu dosyada normal yargılama sürecinden farklı şeyler oluyor. Talepleri son derece insani, bunlar Milli Selamet Patisi’nin içerisinde olan ve kendi paralarını veren insanlar. Yapılması gereken bu insanların ya malını ya da parasını ödemektir. Dava da bundan ibarettir” diye konuştu.