Seyrantepe ihalesini Aşçıoğlu – Yılsan kazandı

OYAK İnşaat tarafından ilk oturumu 14 Mayıs’ta düzenlenen “Seyrantepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesinin ikinci oturumunda kazanan, 825 milyon TL bedelle Aşçıoğlu – Yılsan Holding Ortaklığı oldu.

OYAK İnşaat'ın Seyrantepe'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu yakınındaki 22 bin 444 metrekarelik konut ve ticaret imarlı arsasının ihalesi gerçekleştirildi.

İhaleyi 825 milyon lira bedelle Aşçıoğlu – Yılsan Holding Ortaklığı kazandı. İhale kapsamında OYAK İnşaat'a ödenecek bedel 330 milyon lira olarak açıklandı.

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aşçıoğlu, “Ortağımız Yılsan Holding ile birlikte Beykoz'da yeni bir proje geliştirmek için çalışıyoruz. Şimdi de Seyrantepe'de güç birliğine gittik. Ülkemizin geleceğine ve büyüyen ekonomimize güveniyoruz” dedi.