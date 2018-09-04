Skyland İstanbul’da kampanya

Eroğlu Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğündeki konut kampanyasına tam destek verdi.

Eroğlu Yapı, şehir merkezindeki yüksek standartlı projesi Skyland İstanbul'dan konut ve ofis sahibi olmak isteyenlere, peşin ve kredili alımlarda yüzde 10 indirim kampanyası başlattı. 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyadan yararlananlar, yüzde 10 peşinat ve 120 ayda 0,98'den başlayan vade farkı fırsatı ile Skyland İstanbul'un ayrıcalıklı dünyasında yerini alacak.Kampanya dahilinde satışa sunulan rezidans ve ofisler sahiplerine hemen teslim edilecek.

Teşvik devletten kampanya Eroğlu Yapı'dan

Türkiye’yi sosyo-ekonomik açıdan geleceğe taşıyacak, yaşam standartlarını geliştirecek devlet destekli kampanyaların toplumsal refahı artırmak açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu şunları ifade etti:

“Geçtiğimiz Mayıs ayında Bakanlar Kurulu tarafından KDV ve tapu harcı oranlarında uygulanan ve Eroğlu Yapı'nın da desteklediği teşvik kampanyası sonrası Türkiye genelinde konut satışı yüzde 22 arttı. İlk defa satılan konut sayısı ise geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi. Bu hem Türkiye'deki yapı stoğunun yenilenmesi hem de vatandaşın yaşam standartlarının iyileştirilmesi için çok önemli bir adım oldu. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı yeni kampanyayla bu ivmeyi daha da büyüteceğiz. Eroğlu Yapı olarak devletimizle işbirliği ve koordinasyon içinde olacağız. Teşvik devletten kampanya bizden olacak.”

Hedeflerinin tüm vatandaşları hayallerindeki yüksek standartlı konut ve ofislerle buluşturmak olduğun belirten Eroğlu şöyle konuştu:

“Eroğlu Yapı olarak kampanyaya, yaklaşık 15 bin kişiye şehrin merkezinde benzersiz bir ev ve ofis yaşamı sunan Skyland İstanbul projemiz ile dahil oluyoruz. 31 Ekim'e kadar süren kampanyamızda hem peşin hem kredili alımlarda yüzde 10 indirim fırsatı sunuyoruz. Aynı zamanda yüzde 10'u peşin kalanı 120 ay vadeli satışlarda yüzde 0,98 vade farkı avantajı uyguluyoruz.Ev ve ofis sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın 2018'in bu son kampanyasından yararlanarak hayallerine kavuşmasını diliyoruz. ”

Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin de her geçen gün arttığını ifade eden Eroğlu,yabancıya konut satışının 2018 yılı sonunda rekor bir seviyeye ulaşacağını öngördüklerini belirtti.

1+0'dan 4+1'e kadar her ihtiyaca uygun farklı daire seçenekleri bulunan Skyland İstanbul'daki Tower Residence, Sky Residence ve Teras Evler, ince detaylarla döşenmiş daireleri, sosyal yaşam alanlarıyla stresten uzak, yemyeşil bir hayatı merkezine alıyor. Proje, Sky Rezidans sakinlerine, akıllı ev teknolojileri, restoran, fitness, wellness ve spa mekanlarının yanı sıra 3.500 araçlık otoparkı ve proje alanına iki farklı giriş gibi detaylarıyla konforlu bir yaşam vadediyor.

Skyland İstanbul'un Tower, Loft ve Flat ofislerinde, modern iş dünyasının günlük ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak bölümler ve ince detaylar yer alıyor. Ofisler, teknolojik altyapısı, geniş, ferah ve yüksek tavanları, gün ışığını içine alan mimari tasarımı, benzersiz sosyal olanaklarıyla çalışma hayatını keyifli kılıyor. TEM otoyoluna direkt bağlantısının, Cendere caddesi üzerinden Ayazağa ve Maslak'a çıkış imkanının ve metro istasyonunun hemen yanında yer almasının yanı sıra havaalanı, köprüler ve ana arterlere ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Türkiye’nin önde gelen ev ve ofis dekorasyonu markalarını tek çatı altında toplayan HOM Design Center, Eylül ayında kapılarını açıyor. Mobilyadan dekorasyon aksesuarlarına, perdeden zemin kaplamaya ev ve ofis tasarımına yönelik 100'ün üzerinde mağazasıyla yeni alışveriş merkezi HOM Design Center, tasarım ve estetiği bir arada sunacak.