Teknik Yapı 10.5 milyar liralık değer yaratacak

Teknik Yapı, son yıllarda gerçekleştirdiği 7.3 milyar liralık projeye ek olarak yıl sonuna kadar 3.2 milyar lira değerinde 3 projeyi de devreye alacak

Son aylarda gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluğu değerlendiren Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Umut Durbakayım, sektörün kendi dinamiklerin her türlü olumsuzluğu yenebileceği belirtti. Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıl içinde birçok kriz ve sorunla karşılaştığını hatırlatan Umut Durbakayım, Milli Birlik ve Ulusal Güçbirliği ile hepsinin üstesinden gelindiğini ifade etti. Türk ekonomisi ve iş dünyasının her seferinde en ön saflarda yer alarak ve tek vücut olarak krizlere başkaldırdığının altını çizen Durbakayım “Türk iş dünyası, ortaya çıkan her sorunu bir önceki krizden aldığı güçle aşmasını bildi ve biliyor. Çünkü biz geleceğimize güveniyoruz ve milli beraberliğimizi hiçbir gücün yıkamayacağını biliyoruz” açıklamasında bulundu.

Büyüyen Türkiye'nin önüne birçok engel çıktığını ama buna rağmen konut satışlarının her yıl bir öncekinden daha iyi performans sergilediğine dikkat çekten Umut Durbakayım, Teknik Yapı'nın sergilediği performansın ise sektördeki genel büyüme trendin üzerinde olduğunu söyledi.

Teknik Yapı'nın da bu süreçte Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunduğunun altını çizen Umut Durbakayım, “Son 7 yılda 2 milyon metrekareden fazla inşaat gerçekleştiren Teknik Yapı, 17 ayrı projesinde toplam 12 bin 24 daireden oluşan 7.3 milyar liralık değer yarattı.

Her gün ortalama 5 daire inşa ederek ortalama 2,8 milyon liralık değer yaratan Teknik Yapı, söz konusu projelerinin çoğunu inşaat tamamlanmadan satma başarısı gösterdi” şeklinde konuştu.

Hem Teknik Yapı'nın hem de Türkiye'nin gücüne inandığının altını çizen Umut Durbakayım, 2018 yılı sonuna kadar yaklaşık 3.2 milyar değerindeki üç yeni projenin daha satışa sunulacağını açıkladı. Durbakayım, Teknik Yapı'nın son 7 yılda gerçekleştirdiği projelerin 8'i Bağdat Caddesi'nde, 3'ü Kadıköy Fikirtepe'de, 2'si Kartal'da olmak üzere Tuzla, Maltepe, Halkalı ve Denizli'de yükseldiği bilgisini paylaştı.

Durgunluğu kendi gücümüzle aşıyoruz

Teknik Yapı, satışlarda yaşanan durgunluğu günün şartlarına uygun çözümlerle aşıyor. Teknik Yapı'nın sürdürülebilir başarısının ardında finansal gücü ve tüketici memnuniyetine yönelik çözümleri olduğunu ifade eden Umut Durbakayım, günümüzde yaşanan faiz ve fiyat sorununu da kendi öz kaynaklarını devreye alarak çözdüğünü kaydetti.

Yüksek faiz ve yüksek maliyet arasında sıkışan konut fiyatları ve uluslararası finans piyasalarında çembere alınan Türk ekonomisinde oluşan belirsizliğin müşterilerde yarattığı baskının Teknik Yapı'nın öz kaynak gücü ile aşıldığını anlatan Umut Durbakayım şunları söyledi;

“Teknik Yapı olarak, aylık bazda yüzde 1,2'ye varan faiz oranlarının müşteri üzerinde yarattığı baskıyı, ötelenen alım talebini ortadan kaldırmak için öz kaynaklarını kullanıyoruz. Faizlerin konut fiyatlarına yarattığı çarpan etkisini minimuma çekmek için özel anlaşma yaptık. Faiz ve vade konusunda bankalara katkı yaparak -100 ay vadede bile 0 faiz sunarak-, nihai tüketicinin alım gücünü kolaylaştırıyoruz. Ayrıca, inşaat aşamasında ve inşaat sonrasında kendi imkanlarımızı kullanarak maliyetleri tüketici lehine düşürüyoruz.”