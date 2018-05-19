Teknik Yapı, banka katkısını konut alıcısına aktarıyor

“Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak” kampanyasına tüm projeleriyle destek veren Teknik Yapı, bankalara yaptığı katkı payını ve daha fazlasını müşterilerine yansıtıyor.

Teknik Yapı, toplam 7 projesinde uygulamaya başladığı yüzde 5 peşinat, yüzde 0.98 faiz ve yüzde 20 indirim kampanyasına katılacakları döviz artışı ve enflasyondan korumak için fiyat artışı yapmamayı da taahhüt ediyor.

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, “Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak” kampanyasının bugüne kadar gerçekleştirilenler arasında en anlamlı ve müşteri açısından en cazip olan kampanya olduğunun altını çizdi. Söz konusu kampanyada tüm kazançların konut talep edenlere yönlendirildiğini vurgulayan Umut Durbakayım “Şimdiye kadar olan kampanyalarda konut faizini düşük tutmak için firma olarak bankalara ödediğimiz yüzde 6- 11 arasında katkı paylarını, bu kampanyada müşteriye yansıtma kararı aldık. Diğer taraftan her kampanyada standart olarak yapılan peşin alımlardaki yüzde 10- 14 arasında indirim oranını da buna ekleyince, konut alıcıları açısından yüzde 20 oranında bir avantaj ortaya çıktı. Müşterilerimize sadece miktar olarak desteğimiz bununla sınırlı kalmadı. Banka kredili satışlardaki yüzde 20 olan yasal faizi yüzde 5'e indirdik. Yüzde 15'lik oranı da 36 ay vadeye 0 faizle yayarak finansman maliyetini de biz üstlendik” açıklamasını yaptı.

Teknik Yapı'nın kampanyaya verdiği desteğin vade ve faiz desteğiyle sınırlı kalmadığına vurgu yapan Umut Durbakayım, kampanya süresi boyunca artan döviz kuru ve enflasyon nedeniyle yükselen maliyetleri karşılayacaklarını ve hiçbir projesinde fiyat artışı yapmayacağını da ifade etti.

Kampanya dahilinde bankadan kullanacakları kredi miktarını düşük tutmak isteyenlere alternatif açılımlar getiren Teknik Yapı, yüzde 5 peşinat sonrasındaki sıfır faizli 36 ay vadeli ara ödeme miktarını yüzde 30'a kadar çıkarma seçeneği de sunuyor.

Tüm Teknik Yapı Projelerinde Geçerli

Kampanyanın Teknik Yapı çatısı altında gerçekleştirilen tüm projelerde geçerli olduğunu kaydeden Umut Durbakayım, ancak satışların sınırlı sayıda daireyi kapsadığını söyledi. Mayıs ayının ilk haftasından itibaren yaklaşık 90 dairenin bu avantajlarla satıldığı bilgisini paylaşan Durbakayım, Ramazan Ayı sonuna kadar 450 daire satışının hedeflendiğini aktardı.

Kampanya dahilinde her firmanın en az 100 daire satması durumunda, toplamda 3 – 3,5 milyar liralık bir satış rakamının oluşacağını söyleyen Umut Durbakayım “maddi ve manevi yüksek bu kampanyanın tüm sektörlere örnek olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Teknik Yapı, “Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak” kampanyasına YücelPark, Deluxia Park Residence, Concord İstanbul, Uplife Kadıköy, Metropark, Evora İstanbul, Evora Denizli ile katılıyor.