Teknik Yapı kampanyaya ‘devam’ dedi

Bankalarla özel anlaşmalar yapan Teknik Yapı, artan konut ve bireysel faiz oranlarını Kurban Bayramına kadar yüzde 0.98 bandında sabitledi.

“Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak” kampanyasının yoğun ilgi görmesi ve bir aylık süreçte 350'den fazla daire satılması, katkı paylarında esneklik sağlayan bankaların Teknik Yapı'yla özel anlaşma yaparak faiz oranını psikolojik sınır olan yüzde 1'in altında tutmasına destek verdi.

Anlaşmalı bankalarla birlikte faiz yükünü üstlenen Teknik Yapı, ‘tarihi fırsat kampanyası' ile Ramazan ve Kurban bayramı arasına denk gelen yaz dönemini uzun bir bayrama dönüştürecek. İstanbul ve Denizli'deki Teknik Yapı projelerindeki sınırlı sayıdaki daireler, sabit fiyat garantisi ve cazip kampanya şartlarıyla Kurban bayramına kadar satılmaya devam edecek.

‘Kısa Süreli Darboğazı Özveriyle Aşacağız'

Ekonomideki darboğazın kısa süreli olduğunu ifade eden Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, bu dönemin atlatılması için herkesin özveride bulunması gerektiğinin altını çizdi. ‘Tarihi Fırsat' kampanyasına gösterilen yoğun ilginin halen devam ettiğini belirten Umut Durbakayım “Yaklaşık 45 gün süren kampanya döneminde, orta ölçekli bir projenin lansmanı gibi bir süreç yaşadık. Bu dönemde Teknik Yapı'dan 350'den fazla daire satın alan müşterilerimiz, yüzde 0.98 faiz oranı ve yüzde 20 indirimin çok cazip olduğunu söyledi. Bu kapsamda, bizde aylık bazda yüzde 1.40'a tırmanan konut kredisi faiz oranı için bankalarla masaya oturduk. Teknik Yapı markasının kalitesini, gücünü gören ve inanan bankalarla yaptığımız özel anlaşmalarla, faiz oranını yüzde 0.98 seviyesinde sabitledik. Faizi psikolojik sınır olan yüzde 1 seviyesinin altında tutmak için katkı payının bir miktarını biz, bir miktarını da anlaşma yaptığımız bankalar üstlenecek” şeklinde açıklama yaptı.

‘Konut yatırımı daha cazip hale geldi'

Kampanyanın ilk 30 gününde tamamlanmış projeler ve bitmek üzere projelere yoğun ilgi olduğunu açıklayan Umut Durbakayım, Metropark, Evora İstanbul ve Concord İstanbul projelerinde çok az sayıda daire kaldığını, ilk etabı bu yılın sonunda teslim edilecek Evora Denizli'de ise projenin yüzde 85'nin satıldığını aktardı.

Seçimlerden sonra satın alma trendinin yatırım ağırlıklı olduğuna dikkat çeken Umut Durbakayım, konut tercihlerinin YücelPark, Deluxia Park ve Uplife Kadıköy gibi yüksek prim potansiyeli taşıyan projelere yöneldiğini vurguladı. “Kampanya döneminin başlarında oturum amaçlı satın almalar, kampanyanın sonuna doğru yatırım amaçlı alımlara dönüştü” açıklamasını yapan Durbakayım “Geçtiğimiz 45 günlük süreçte inşaat firmalarının ve bankaların özverisi ile bastırılan konut fiyatlarında, yılsonuna doğru en az yüzde 20-25 fiyat artışı kaçınılmaz görünüyor. Yatırım kararı veren tasarruf sahipleri, böyle yüksek prim potansiyeli ve kira getirisi olan konut yatırımını, yıllık yüzde 15-18 bandında olan banka mevduat faizlerine tercih etmeye başladı” vurgusunu yaptı.

“Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak” kampanyası, Teknik Yapı'nın İstanbul ve Denizli'de tamamlanmış ve inşaatı devam eden tüm projeleri için geçerli olacak. Yüzde 0.98 faiz, yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat avantajları, sınırlı sayıdaki 1+1 tipinden 5+1 tipine kadar her daire için geçerli olacak. Yüzde 0.98 faizi, sadece Teknik Yapı'yla özel anlaşma yapan bankalarda kullandırılacak.