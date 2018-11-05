Turistlerin gözdesi iki kentte emlak fiyatları ne durumda?

162 şehrin mercek altına alındığı en iyi seyahat destinasyonlarını, ziyaretçi hacmini ve harcamasını analiz eden Mastercard, 2018 Küresel Destinasyon Şehirleri Endeksi’ni yayınladı.

2018 yılında dünyanın en çok ziyaret edilenler listesine Türkiye'den iki şehir seçildi. Listede İstanbul 8'inci, Antalya ise 10. sırada. Rapora göre 2018 yılında en çok ziyaret edilen ilk 10 şehrin başında Bangkok geldi. Bangkok'u Londra ve Paris takip etti.

İstanbul ve Antalya'ya rekor ziyaretçi

Listede 8'inci sıraya yerleşen İstanbul 12,8 milyon uluslararası ziyaretçi sayısına ulaştı. Aynı zamanda ziyaretçilerin şehirde günde 108 dolar harcama yaptığı açıklandı. İstanbul hem coğrafi hem de kültürel mirası nedeniyle yabancıların dikkatini çekiyor. Farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan İstanbul, her mevsimde turist ağırlıyor.

11'inci sırada kendisine yer bulan Türkiye'nin turizm şehri Antalya, 11,27 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırladı. Antalya ilini turistler genellikle yaz tatilini geçirmek için tercih ediyor. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre de 1-29 Eylül 2018 tarihlerinde Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente 1 milyon 877 bin 528 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 25 arttı. Turizmde dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya yılın başından bu yana havayoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı.

İstanbul ve Antalya yabancıların sadece ziyaret değil, konut alımında da tercih ettiği iki şehir. Peki İstanbul ve Antalya'da emlak fiyatları ne kadar? İşte Zingat.com Bölge Raporu Eylül 2018 verilerine göre yabancıların en çok ziyaret ettiği İstanbul ve Antalya illerinde konut geri dönüş süreleri, ortalama 100 metrekarelik satılık dairelerin fiyatları…

İstanbul

İstanbul'da ortalama konut metrekare fiyatları 3 bin 981 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 20 yıl olarak hesaplanıyor. Satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 298 bin 577 TL ile 497 bin 600 TL arasında değişiyor.

Antalya

Antalya'da konut metrekare fiyatları 2 bin 58 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 19 yıl olarak hesaplanıyor. Satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 154 bin 346 TL ile 257 bin 200 TL arasında değişiyor.

Kaynak: Zingat