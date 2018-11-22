Türkiye’den ev alan iki yabancıdan biri Ortadoğulu

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki değerinin dip seviyeleri görmesiyle artan yabancıya konut satışı Ekim ayında rekor kırdı.Eylül ayında yapılan kanun değişikliğiyle gayrimenkul alan yabancı yatırımcıya Türk vatandaşlığı verilmesi için uygulanan alt sınır 1 milyondan 250 bin dolara düşürüldü. Yeni uygulamanın üzerinden geçen bir ayın ardından son bir ayda yüzde 12 yükselirken, bir önceki yılın Ekim ayına göre ise yüzde 134 artış gösterdi.

Bu yılın ilk 10 ayında yabancılar 30 bin 431 adet konut satın alırken, en çok tercih edilen şehir 10 bin 178 adet ile İstanbul oldu. Yabancılar Antalya'dan 6 bin 397, Bursa'dan da 2 bin 167 ev aldı.

Çifte vatandaşlık imkanı da tanıyan Türkiye'de 2018 yılının ilk 10 ayında yabancıya satılan konutun yarısı Irak, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi Ortadoğu ülkelerinin vatandaşları tarafından alındı. Ortadoğu ülkelerini Rusya, Almanya, İngiltere ve Azerbaycan vatandaşları takip etti.