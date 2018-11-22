Türkiye’den ev alan iki yabancıdan biri Ortadoğulu

Bu yılın ilk 10 ayında yabancılar 30 bin 431 adet konut satın alırken, en çok tercih edilen şehir 10 bin 178 adet ile İstanbul oldu. Yabancılar Antalya'dan 6 bin 397, Bursa'dan da 2 bin 167 ev aldı.
Çifte vatandaşlık imkanı da tanıyan Türkiye'de 2018 yılının ilk 10 ayında yabancıya satılan konutun yarısı Irak, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar gibi Ortadoğu ülkelerinin vatandaşları tarafından alındı. Ortadoğu ülkelerini Rusya, Almanya, İngiltere ve Azerbaycan vatandaşları takip etti.
|EN FAZLA TERCİH EDİLEN 10 İL
|EN ÇOK TERCİH EDEN 10 ÜLKE
|İstanbul
|10.178
|Irak
|6.305
|Antalya
|6.397
|İran
|2.754
|Bursa
|2.167
|Suudi Arabistan
|2.217
|Ankara
|1.604
|Kuveyt
|1.786
|Yalova
|1.642
|Rusya
|1.779
|Trabzon
|1.183
|Afganistan
|1.591
|Sakarya
|1.080
|Almanya
|1.468
|Aydın
|869
|Ürdün
|1.049
|Muğla
|740
|İngiltere
|1.013
|Samsun
|778
|Azerbaycan
|940
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