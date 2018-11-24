Üç büyük şehirde ev alırken dikkat!

Ev sahibi olmayı planlayanlar için satın alacakları konutun satış fiyatından kira getirisine, bulunduğu binanın sağlamlığından yaşına, metrekaresi, oda sayısı, yer aldı kat, cephesi gibi iç özelliklere kadar pek çok kriter bulunuyor. Tüm bu kriterlerin yanı sıra evin hangi bölgede konumlandığı da aynı derecede önemli. Özellikle satın aldığı kirada yaşamayı düşünenler için hangi şehrin hangi ilçesinde, hatta hangi mahallesinde bir daire sahibi olacağına karar verebilmesi için birtakım bilgilere ihtiyaç duyulabiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kimler yaşıyor ve 3 büyükşehirde emlak fiyatları nasıl? İşte Zingat.com Bölge Raporu'nun Ekim 2018 verilerine göre 3 büyükşehrin demografik bilgileri ve gayrimenkul fiyatları…

İstanbul

İstanbul'da ortalama konut metrekare fiyatları 3 bin 981 TL olurken, geri dönüş süresi 20 yıl. İstanbul'da 100 metrekarelik satılık konutların fiyat aralığı ortalama 298 bin 577 TL ile 497 bin 600 TL arasında değişiyor. Kiralık konut fiyatları ise yine 100 metrekarelik konutlar için ortalama 1.637 TL.

Ortalama 15 milyon nüfuslu ilin yüzde 70'ini 0-44 yaş aralığındaki kişiler oluşturuyor. Evli çiftlerin oranı ise yüzde 61.

İstanbul'da yaşayanların yüzde 25'i ilkokul, yüzde 25'i ortaokul, yüzde 20'si lise, yüzde 18'i üniversite mezunu. Yüzde 12'si ise hiç eğitim görmemiş.

Ankara

Ankara'da ortalama konut metrekare fiyatları 1.817 TL olurken, geri dönüş süresi 19 yıl. Ankara'da 100 metrekarelik satılık konutların fiyat aralığı ortalama 136 bin 273 TL ile 227 bin 100 TL arasında değişiyor. Kiralık konut fiyatları ise yine 100 metrekarelik konutlar için ortalama 805 TL.

5 milyon kişiyi aşan nüfusa sahip Ankara'da yaşayanların yüzde 68'i 0-44 yaş aralığında. Evli çiftlerin oranı ise yüzde 64.

Ankara'da yaşayanların yüzde 23'ü ilkokul, yüzde 19'u ortaokul, yüzde 23'ü lise, yüzde 22'si üniversite mezunu. Yüzde 10'u ise hiç eğitim görmemiş.

İzmir

İzmir'de ortalama konut metrekare fiyatları 2 bin 997, geri dönüş süresi 19 yıl. İzmir'de 100 metrekarelik satılık konutların fiyat aralığı ortalama 224 bin 786 TL ile 374 bin 600 TL arasında değişiyor. Kiralık konut fiyatları ise yine 100 metrekarelik konutlar için ortalama 1.329 TL.

Ortalama 4 milyon nüfuslu ilin yüzde 62'sini 0-44 yaş aralığındaki kişiler oluşturuyor. Evli çiftlerin oranı ise yüzde 62,5.

İzmir'de yaşayanların yüzde 27'i ilkokul, yüzde 21'i ortaokul, yüzde 21'i lise, yüzde 18'i üniversite mezunu. Yüzde 10'u ise hiç eğitim görmemiş.

Kaynak: Zingat