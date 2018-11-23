Univa’dan öğrenci evine 375 milyon lira

Erkanlı Holding’in ABD’li Asset Campus iş birliğiyle hayata geçirdiği Univa Öğrenci Evi Kampüsleri’ni iki kente daha taşıyor.



Sakarya'da 160 milyon lira yatırımla 880 daire inşa eden şirket, Düzce'de 120 milyon, Kocaeli'nde ise 95 milyon lira yatırım değerine sahip iki Univa daha hayata geçirecek. Projelerin lansmanı için önceki gün İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, “İnşaatlar 2019 yılının Mart ayında başlayacak. Başlangıç fiyatları ise Düzce Projesi'nde 175 bin, Kocaeli projesinde ise 225 bin lira olacak. Daire alılanlar yatırımlarını ortalama 8 yılda amorti edebilecek. ” dedi. Öğrenci başına minimum 900 lira kiralama bedeliyle üç öğrencinin kalabileceği projede, yatırımcılar toplamda 2 bin 700 liralık kira getirisine sahip olabiliyor. Söz konusu gelirin yüzde 40'ı işletme giderlerine ayrılırken, yüzde 60'lık kısmı olan bin 620 lirası da yatırımcılara kira geliri olarak aktarılıyor.



Türkiye'de 7.6 milyon öğrenci olduğunu, bu öğrencilerin 4.2 milyonunun devamlı olarak üniversiteye gittiğini, kalanın ise açık öğretim ve yüksek lisans alanlarını tercih ettiğini aktaran Erkanlı, Türkiye'deki yurtların kapasitesine dikkat çekti. “Devlet yurtları ve özel yurtlarının kapasitesi bu 4.2 milyonun sadece 1 milyonuna yetiyor” açıklamasını yapan Rıza Erkanlı, “Burada 3.2 milyonluk açık var. Bunların da bir kısmı evlerde ve kendi şehirlerinde kalıyor. Ciddi bir ihtiyaç ve potansiyel var” dedi.



SIRA İSTANBUL VE İZMİR'DE

Önümüzdeki sürece ilişkin projeleri hakkında bilgiler veren Rıza Erkanlı, şunları söyledi: “Şimdi İstanbul ve İzmir'de de Univa öğrenci evi projeleri geliştirme planımız var. Hali hazırda tamamlanan ve devam eden projelerimizin öğrenci kapasitesi 5 bin, beş yıl içinde de bunu 10 bine çıkarmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde de öğrencilerin toplu taşımayla üniversitelerine rahatlıkla ulaşabileceği veya üniversitelere yakın, yapısı bize uyan, MEB standartlarına uyarlayabileceğimiz hazır binaları da satın alarak, bunları projelerimize eklemek istiyoruz.”