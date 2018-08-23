Üniversiteliler için İstanbul’un 10 ilçesinde kira fiyatları

Üniversite sınav sonuçları belli oldu. Sınav sonuçların ardından tercih heyecanı yaşayan öğrenciler üniversite araştırmasına girdi. Bu trafik, beraberinde üniversite yakını ev arayışını da getirdi

İstanbul'un öne çıkan ilçelerinde kira fiyatları ne kadar? İşte Zingat.com Bölge Raporu 2018 Ağustos ayı verilerine göre İstanbul'da üniversitelilerin ev arayışında öne çıkan 10 ilçesinde kira fiyatları:

Ataşehir

Ataşehir'de ortalama kira fiyatı 2 bin 445 TL olarak gösterilirken, 100 metrekarelik bir dairenin kira fiyatı 1.834 TL ile 3 bin 56 TL aralığında ölçümleniyor.

Bahçelievler

Yeni projelerin artış gösterdiği Bahçelievler'de kiralık daire fiyatı ortalama 100 metrekare için, en düşük 1.042 TL, en yüksek 1.736 TL iken, ortalama kira fiyatı 1.389 TL.

Beşiktaş

İstanbul'un gözde ilçesi Beşiktaş'ta ortalama 100 metrekarelik bir dairenin fiyatı 2 bin 637 TL ile 4 bin 395 TL arasında değişiyor. Bölgede ortalama kira fiyatı ise 3 bin 516 TL.

Beyoğlu

Tarihi yapıları ile öne çıkan şehrin merkezi ilçesinde 100 metrekarelik bir dairenin kira fiyatı 2 bin 343 TL ile 3 bin 905 TL arasındayken, ortalama kira fiyatı 3 bin 124 TL olarak gösteriliyor.

Fatih

Üniversite öğrencilerin kiralık daire arayışında tercih ettiği ilçelerden Fatih'te kira fiyatı ortalama 100 metrekare için en düşük 1.420 TL, en yüksek 2 bin 366 TL seviyesindeyken, ortalama kira fiyatı 1.893 TL olarak belirtiliyor.

Kadıköy

Anadolu Yakası'nın değerli ilçelerinin başında gelen Kadıköy'de ortalama 100 metrekarelik bir dairenin kira fiyatı minimum 1.751 TL, maksimum 2 bin 918 TL iken, ortalama kira fiyatı 2 bin 334 TL seviyesinde.

Küçükçekmece

İstanbul'un en kalabalık ikinci ilçesi Küçükçekmece'de ortalama 100 metrekarelik bir dairenin kira fiyatı 1.377 TL ile 2 bin 295 TL arasında belirtiliyor. İlçede ortalama kira fiyatı ise 1.836 TL.

Sarıyer

Üniversitelerin yoğun olduğu Sarıyer'de kira fiyatı ortalama 100 metrekare için 2 bin 259 TL ile 3 bin 765 TL aralığında ölçümleniyor. Bölgede ortalama kira fiyatı 3 bin 12 TL olarak gösteriliyor.

Şişli

Şehrin merkezi ilçelerinden Şişli'de ortalama 100 metrekarelik bir dairenin kira fiyatı minimum 1.689 TL, maksimum 2 bin 815 TL aralığında gösterilirken, ortalama kira fiyatı 2 bin 252 TL olarak belirtiliyor.

Üsküdar

İstanbul Anadolu Yakası'nın gözde ilçelerinden Üsküdar'da ortalama 100 metrekarelik bir dairenin kira fiyatı 1.324 TL ile 2 bin 206 TL olarak belirlenirken, ortalama kira fiyatı 1.765 TL.

Kaynak: Zingat