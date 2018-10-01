Yabancıların en çok yaşadığı 5 şehir

Yurtdışında konut sahibi olanların yanı sıra Türkiye’ye göç ederek ülkemizde yaşamayı tercih edenlerin sayısı da azımsanmayacak durumda.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında Türkiye'den yurtdışına 253 bin 640 kişi göç ederken, yurtdışından Türkiye'ye yaşamak için taşınanların sayısı 466 bin 333 oldu. Yurtdışına göç eden 253 bin 640 kişi arasında ise en yüksek grubu 25-29 yaş aralığındaki gençler oluşturdu.

Diğer yandan, Türkiye'ye yurtdışından göç sayısı bir yılda yüzde 22,4 oranında artış gösterdi. Türkiye'ye gelen göçlerde yabancıların vatandaşlık ülkelerine baktığımızda ise, yüzde 26,6 gibi yüksek oranda Irak vatandaşlarının ilk sırada yer aldığı görülüyor. Irak'ı sırasıyla Afganistan (yüzde 10,4), Suriye (yüzde 7,7), Azerbaycan (yüzde 5,7) ve Türkmenistan (yüzde 5,6) vatandaşları izliyor.

En çok tercih edilen 5 şehirde ortalama konut fiyatları

Peki Türkiye'de yaşamayı tercih edenler ülkemize göç ettiklerinde hangi şehirlere yerleşti? Rakamlar, Türkiye'ye 2017 yılında yurtdışından göç edenlerin en çok tercih ettiği ilk beş şehri İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa olduğunu ortaya koyuyor. TÜİK Uluslararası Göç İstatistikleri 2017'ye göre İstanbul, aynı zamanda yurtdışına göç veren şehirler arasında da ilk sırada.

Zingat.com Ağustos 2018 verilerine göre Türkiye'ye göç eden yabancıların en çok tercih ettiği ilk 5 şehirdeki konut fiyatlarını mercek altına aldık:

İstanbul

İstanbul'da konutların satış fiyatı ve kira değeri ilçeden ilçeye farklılık göstermekle birlikte, İstanbul'da şehir genelinde ortalama konut metrekare fiyatları 4 bin 11 TL. İstanbul'da 100 metrekarelik bir konutun satış fiyatı ortalama 300 bin 806 TL ile 501 bin 300 TL; kira fiyatı ise 1.240 TL ile 2 bin 66 TL arasında değişiyor.

Ankara

Ankara'da da konutların satış fiyatı ve kira değeri ilçeden ilçeye farklılık gösterebiliyor. Ankara'da şehir genelinde ortalama konut metrekare fiyatları 1.823 TL. 100 metrekarelik bir konutun satış fiyatı ortalama 136 bin 688 TL ile 227 bin 814 TL; kira fiyatı ise 595 TL ile 991 TL arasında değişiyor.

Antalya

Antalya'da şehir genelinde ortalama konut metrekare fiyatları 2 bin 69 TL. 100 metrekarelik bir konutun satış fiyatı ortalama 155 bin 201 TL ile 258 bin 669 TL; kira fiyatı ise 666 TL ile 1.110 TL arasında değişiyor.

İzmir

Sadece yurtdışından değil, yurtiçinden de aldığı göçle öne çıkan şehirlerden biri olan İzmir'de şehir genelinde ortalama konut metrekare fiyatları 2 bin 995 TL. 100 metrekarelik bir konutun satış fiyatı ortalama 224 bin 588 TL ile 374 bin 314 TL; kira fiyatı ise 989 TL ile 1.649 TL arasında değişiyor.

Bursa

Bursa'da şehir genelinde ortalama konut metrekare fiyatları 2 bin 21 TL. 100 metrekarelik bir konutun satış fiyatı ortalama 151 bin 554 TL ile 252 bin 590 TL; kira fiyatı ise 698 TL ile 1.164 TL arasında değişiyor.

Kaynak: Zingat