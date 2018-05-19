Yabancıların Türk konut pazarına ilgisi sürüyor

REIDIN Emlak Endeksi nisan ayı sonuçlarına göre mart ayında olduğu gibi, markalı konut projelerinin %8'i yabancı yatırımcılara satıldı. Bu oran, son altı 6 aylık ortalamanın 3 puan üzerinde.

Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Yabancı yatırımcılara satışlar kasımda %4, aralıkta %3, ocakta %4, şubatta %6, martta ise yine %8 oranında gerçekleşmişti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre %0,17 oranında artarak, geçen yılın aynı dönemine göre %3,38 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise %80,40 oranında artış gerçekleştirdi ve endeks değeri 180,4’e ulaştı. Nisan ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde %0,11 oranında; İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde %0,56 oranında arttı. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 10,90 puan fazla artış gösterdi. Bu ay konut satış fiyatlarının en çok arttığı il yine Ağrı, kira fiyatlarının en çok arttığı il ise bu ay Elazığ oldu. En düşük amortisman süresini ve en yüksek yıllık brüt kira getirisini sunan iller biri hariç aynı kaldı: Aydın, Van ve Kırklareli.

Yabancı alıcıların oranı son dört aylık ortalamayı geride bıraktı

Nisan ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %8’lik (son 6 aylık ortalama %5) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi. Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 (%44) özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Son altı aylık ortalamanın %5 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar kasımda %4, aralıkta %3, ocakta %4, şubatta %6, martta ise yine %8 oranında gerçekleşmişti.

GYODER: “Yatırımcılar kur artışını iyi değerlendirdi”

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ 2018 yılı Nisan ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 8’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığını görüyoruz. Satışların son 6 ayın ortalaması yüzde 5’in üzerinde olması, yabancı yatırımcıların döviz kurlarındaki değer artışını iyi değerlendirdiğini gösteriyor” dedi.

REIDIN CEO’su Kerim Alain Bertrand ise nisan ayı sonuçları hakkında şunları söyledi: “Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-81) nisan ayında bir önceki aya göre %0,64 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise %10,53 oranında artış gerçekleşmiştir. Nisan ayındaki artış hem aylık (%1,87) hem yıllık (%10,83) enflasyonun altında gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk dört aylık döneminde kredi faiz oranlarındaki artışın ve konut fiyatlarındaki enflasyon ölçeğinde yükselişin hane halkının konut alımını zorlaştırdığı ve bu bağlamda konut piyasasının daralmasına neden olduğu söylenebilir. Ancak geleceğe doğru baktığımızda, hükümetin KDV oranlarına ilişkin düzenlemeleri, tapu harcının indirilmesi, başta kamu bankaları olmak üzere bankaların konut kredi faiz oranlarını psikolojik sınır olarak düşünülen aylık yüzde 1’in altına düşürmesi ve GYODER, KONUTDER, İNDER gibi sektördeki öncü derneklerin yapmayı planladıkları indirim kampanyaları sektördeki durağanlığın bitip hareketliliğin yeniden başlayacağını bizlere gösteriyor.”

Kiraların en çok yükseldiği şehir Elazığ, en çok düştüğü şehir Kütahya

Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-81) nisan ayında bir önceki aya göre %0,49 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise %7,59 oranında artış gerçekleşti. Nisan ayında Elazığ’da metrekare başına konut kira değerleri %2,10 oranında arttı ve Elazığ kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Kütahya’da metrekare başına konut kira değerleri %2,00 oranında azaldı ve Kütahya kiraların en çok azaldığı şehir oldu.

Konut fiyat artışının lideri yine değişmedi

REIDIN Emlak Endeksi nisan ayı sonuçlarına göre Ağrı’da metrekare başına konut satış fiyatları %2,01 oranında arttı ve Ağrı satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Kütahya ise, %0,74 oranında azalan metrekare başına konut satış fiyatlarıyla, fiyatların en çok azaldığı şehir oldu.

Bitmemiş konutların satış oranı 8 puan düştü

Nisan ayında satışı gerçekleştirilen konutların %30’u bitmiş konut stoklarından oluşurken, %70’i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bitmemiş konutların satış oranında 8 puanlık bir düşüş, bitmiş konutların satış oranında ise %8’lik bir artış yaşandı. Ayrıca Yeni Konut Fiyat Endeksi, nisan ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde hem adet bazlı hem de metrekare bazlı olarak stoklarda %3,6 oranında erime gözlemlendi.

En yüksek artış 1+1 ve 51-75 metrekare arası konutlarda kaydedildi

Yeni Konut Fiyat Endeksi nisan ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde %0,56 oranında; 2+1 konut tipinde %0,38 oranında; 4+1 konut tipinde ise %0,01 oranında artarken; 3+1 konut tipinde %0,27 oranında azaldı. Yeni Konut Fiyat Endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre, 51-75 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0,69 oranında; 76-100 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0,34 oranında; 101-125 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0,32 oranında; 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda %0,01 oranında artarken; 126-150 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0,38 oranında azaldı.

En yüksek yıllık kira getirisi yine Aydın, Van ve Kırklareli’de

Satın alınan konutların kiraya verilmesi durumunda, alış fiyatının kaç yıl içerisinde yıllık kira değeri ile karşılanabileceğini gösteren amortisman süresi verilerine göre, nisan ayının en kısa amortisman süreleri bu ay Aydın, Van ve Kırklareli şehirlerinde ölçüldü. Kira değerinin konutun satış fiyatına bölünmesiyle hesaplanan REIDIN Yıllık Brüt Kira Getiri Oranının en yüksek olduğu şehirler de yine Aydın, Van ve Kırklareli oldu.