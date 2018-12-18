Yargı ranta dur dedi, spor alanı Millet Bahçesi olacak

TOKİ, Antalya’daki 40 bin metrekarelik “Kentsel ve Bölgesel Spor Alan” planını “Ticaret ve Turizm Alanı” olarak değiştirip satışa çıkartmıştı. Antalya 2. İdare Mahkemesi ise yapılan plan değişikliğini iptal etmişti. Bu gelişme üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alanın Büyükşehir’e bedelsiz verileceğini duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de alanın Millet Bahçesi olarak kullanılacağını ifade etti.

TOKİ, Antalya'daki 100. Yıl Spor Kompleksi'ndeki spor için ayrılan 40 bin metrekarelik alanda imar planı değişikliğine giderek ticaret ve turizm alanına dönüştürerek satışa çıkartmıştı.

İlçe Belediyesi'nden habersiz KHK ile yapılan plan değişikliğine Muratpaşa Belediyesi askı sürecindeyken yasal itiraz hakkını kullanmıştı. Ardından Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası iptal için idare mahkemesine dava açmıştı. Antalya 2. İdare Mahkemesi ise yapılan plan değişikliğini iptal etmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu gelişme üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne alanın bedelsiz verileceğini duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de alanın Millet Bahçesi olarak kullanılacağını ifade ederek, “Biz bu alanı Işıklar'daki projenin bir benzeri olarak projelendireceğiz” dedi.

Devir ile ilgili bir açıklama Antalya CHP İl Yönetimi, alanın nasıl projelendirileceği, gerçekten Antalya halkının nefes alabileceği bir yeşil alanın olup olmadığının soru işareti olduğunu açıkladı. Açıklamada, geçmiş örneklere baktığımızda, buna benzer alanların belli başlı işletmelere tahsis edilerek, bir rant alanı haline dönüştürüldüğünü görmekteyiz denildi.