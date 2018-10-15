Yıkım ihalesi İmar Barışı için iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaçak olduğu için yıkım kararı aldığı 381 binanın yıkımı için açtığı ihaleyi iptal etti. Kaçak binaların imar barışına başvuruda bulunma ihtimali nedeniyle ihalenin iptal edildiği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Tedbir Müdürlüğü, İstanbul genelinde 381 yapının nüfus ve eşyadan tahliyesi, yıkılması ve molozların kaldırılması işi için ihale açtı. 23 Ekim 2018 günü yapılacak ihale kapsamında 100 gün içinde 381 kaçak yapının yıkım işi tamamlanacaktı. Ancak 9 Ekim 2018 tarihinde ihalenin iptal edildiği duyuruldu.

“HUKUKİ YANLIŞLIĞA SEBEBİYET VERMEMEK İÇİN…”

İhalenin iptal gerekçesinde 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İmar Barışı düzenlemesinde “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları iptal edilir” denildiğine dikkat çekildi. İmar barışına başvuru hakkı bulunan 381 adet ruhsata aykırı yapı için 23 Ekim 2018 tarihinde yıkım ihalesi düzenleneceği ancak imar başvuru işlemlerinin 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edeceği hatırlatılarak “Herhangi bir hukuki yanlışlığa sebebiyet verilmemesi açısından idare tarafından ihalenin iptal edilmesi uygun görülmüştür” denildi.