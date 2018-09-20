4 yıllık kazı çalışması sona erdi

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan 2 bin 200 yıllık tarihe sahip Lyrboton Kome Antik Kenti, 4 yıllık çalışmanın sonunda ziyarete açıldı.

Perge Antik Kenti’ne ait ve o dönemde zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome, Kepez Belediyesi öncülüğünde bir törenle açıldı. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Milletvekilleri Kemal Çelik ve Mustafa Köse, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Tanrıöver, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Prof. Dr. Nevzat çevik ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

‘BUNUN KIYMETİNİ BİLMEMİZ GEREKİR'

Antalya'nın çoğu antik kentlerini gezdiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, dünyanın en zengin coğrafyasında yer aldıklarını belirtti. Karaloğlu, “Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'de bir antik kent olduğunu söylediğinde şaşırdım. Kepez'in neresinde antik şehir olur dedim kendime ama şunu ifade edebilirim dünyada en çok antik kenti barındıran Antalya'dır. Tarihe sahip çıkmak, eserleri ayağa kaldırmak erdemliliktir. Önemli bir iş yaptınız. Bunun kıymetini bilmemiz gerekir” dedi.

2 BİN 200 YILLIK BİR TARİH

Antalya'nın yeni bir zenginliğe kavuştuğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “2 bin 200 yıllık bir tarih arkamızda hazır ve her şeye rağmen dimdik ayakta duruyor. Bugün tarih altından eseri çıkartıyorken, tarihi olaya da şahitlik ettiğimizin farkında olmamız gerekiyor” diye konuştu.

LYRBOTON KOME GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Projenin mimarlarından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Daha önce burası sanki gizlenmiş gibiydi. Yolu yoktu, adeta saklanmış bir vaziyetteydi. 4 yıldır bu tarihi mirası çıkarmak için büyük bir çabanın içerisinde olduk. Bugün burada bu şehrin ana hatlarını, çarşısıyla, evleriyle, zeytin işleme bölgesiyle her şeyini ortaya çıkarmış olduk” dedi.

ZEYTİNYAĞI MERKEZİ

Antik kentteki ilk araştırmaları ve çalışmaları yapan Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Nevzat Çevik, Lyrboton Kome'yi Arete adında bir kadının kurduğunu anlatarak, zeytinyağı üretiminin zenginliğine dikkat çekti. Çevik, “Arete, erdemli demek, bu erdemli kadın buradaki zeytinyağı üretimiyle hem köylüleri yönlendirdiği gibi hem de esas bağlı olduğu Perge Metropolüne zeytinyağı ihtiyacının tamamını ve dış satım merkezinin temellerini de burada atmaktadır” dedi. DHA