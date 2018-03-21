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51. Bölge çalışanı, uzaylıları kanıtlarıyla anlattı

1947 senesinde Roswell'e düştüğü zannedilen UFO ile ilgili yıllardan beri süren konuşmalara nokta koyacak bir açıklama yapıldı. 51. Bölge'de çalışmış Amerikalı Boyd Bushman elindeki uzaylı fotoğraflarını gazetecilerle paylaştı.

android-time 22:57 21 Mart 2018
Haberler Genel
51. Bölge çalışanı, uzaylıları kanıtlarıyla anlattı
1947 senesinde Roswell'e düştüğü zannedilen UFO ile ilgili yıllardan beri süren konuşmalara nokta koyacak bir açıklama yapıldı. 51. Bölge'de çalışmış Amerikalı Boyd Bushman elindeki uzaylı fotoğraflarını gazetecilerle paylaştı.

Uzaylılar var mı? Amerika’daki 51. Bölge’nin sırrı nedir? Amerika, gerçekten uzaylılarla iletişim kurmayı başarabildi mi? Bu soruların cevabını araştıran uzmanlar bir görgü tanığı ile temasa geçmeyi başardı. Amerika’da bulunan 51. Bölge Askeri Üssü’nde çalışan bir kişi elindeki enteresan fotoğraflarla uzaylı gerçeğini anlattı.

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İKİ TÜR UZAYLI VAR

Amerikalı Boyd Bushman, 51. Bölge’de çalıştığını iddia ettiği dönemde çektiği fotoğrafları gazetecilerle paylaştı. Bushman’ın iddilarına göre 51. Bölge’de iki farklı uzaylı formu bulunuyor.

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Boyd Bushman ayrıca başka boyutlardan olan varlıklarla da iletişime geçebildiğini söylüyor.

 

Son güncelleme: android-time 22:5821.03.2018
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