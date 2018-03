Aniden ölen kızın odasından çıkan mektup aileyi şok etti

Tim ve Mary Smith çifti 12 yaşındaki kızlarını ani bir ölümle kaybetti. Ölüm sonrası acılı aile kızlarının odasında buldukları ve üzerinde 13 Nisan 2023'te açın yazan mektupla duygulu anlar yaşadı.

Ailesi tarafından yaratıcı ve zeki biri olarak tanımlanan Taylor Smith 12 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süre sonra kızlarının odasındaki eşyaları kontrol eden aile bir kutunun içerisinde kızlarının bir mektubunu buldu. 2023 tarihinde okumak üzere kendisine mektup yazan kızın mektubu aileye duygu dolu anlar yaşattı.

EN SEVDİĞİ DİZİYİ UNUTMADI

Taylor’ın ebeveynleri büyük bir merak içinde zarfı açtı ve mektubu okumaya başladı. Mektupta küçük kızın kendinin on yıl sonraki haline yazdığı tavsiyeler vardı. En sevdiği dizi olan Doctor Who'ya da mektubunda yer veren Taylor Smith, “Doctor Who hala devam ediyor mu? Eğer etmiyorsa, hangi rejenerasyonda bitti? Git biraz Doctor Who izle! Sonra belki de bir şeyler okumalısın.” yazarak gelecekteki kendine, geçmişteki aktivitelerini hatırlatacak cümleler bıraktı.

SON SATIRLAR AİLEYİ AĞLATTI

Hem gündelik hayattan bahseden hem de geleceğe dair umutlar taşıyan mektuptaki son cümleler aileyi ağlattı. Küçük kızın mektubu şu şekilde sonlanıyor ” Sanırım söylemek istediklerim bu kadar. Unutma, bunları yazmamın üzerinden tam 10 yıl geçti. Hayatında iyi şeyler de oldu kötü şeyler de. Hayat böyle işte. Oluruna bırakmak zorundayız. Sevgilerimle, Taylor Smith”