Başbakan Yıldırım’dan Kandil açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Kandil operasyonuyla ilgili, " Kandil operasyonu adım adım ilerliyor. Kandil terörle mücadele açısından bizim için stratejik bir noktadır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada,”Kandil operasyonu adım adım ilerliyor. Orası kuş uçuşu aşağı yukarı 90 kilometre, karayoluyla biraz daha uzun, 110 kilometre filan. Şu anda zannediyorum bölgede 40 kilometre derinliğe kadar, 400 kilometrekarelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda. Temizlik yapa yapa, sahayı yumuşatarak daha derinliğe doğru güvenlik unsurlarımız, özel kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerin profesyonel askerleri bu şekilde bölgede faaliyetlerini sürdürüyorlar” ifadesini kullandı

Başbakan açıklamasına, “Bunların yuvalarına bir hava harekatı düzenlendi, önemli ölçüde kayıpları olduğunu biliyoruz, detaylar zamanla ortaya çıkacak” diyerek devem etti. AA

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