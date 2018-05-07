Bir kadını taciz ettiği söylenen Suriye’li ilçeyi karıştırdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Suriye uyruklu kişi, taciz ettiği kadının dükkanının önünde dolaşınca ortalık karıştı. Mahalle sakinleri ile Suriyeli kişinin yakınları arasında kavga çıkarken, Suriye uyruklu 2 kişi bıçaklandı, araçları taşlandı.