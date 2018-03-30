Halk Arenası Çorlu’da!

Halk TV’de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' bu hafta yine gündemi belirliyor. Çorlu'da sevenleri ile buluşan Halk Arenası'na halktan her hafta olduğu gibi yine büyük bir ilgi var. Salon Çorlulular tarafından hınca hınç doldurulmuş durumda!..

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la ‘Halk Arenası' yine günlerce konuşulacak. Çorlu’da sevenleriyle buluşan ‘Halk Arenası’na bu hafta, iktidarın şeker fabrikalarını satma kararıyla büyük mağduriyet yaşayan pancar üreticilerinin haklarını savunmak amacıyla fabrikaların bulunduğu bölgeleri dolaşıp mitingler düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ülke ekonomisindeki büyük sorunların çözümüne yönelik bilimsel projeleriyle dikkatleri üzerinde toplayan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve çarpıcı yorumlarıyla Avukat Murat Ergün konuk…