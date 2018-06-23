Beş milyonu görmezden geldiler

Muharrem İnce'nin, en az 5 milyon vatandaşın katıldığı Maltepe mitingi, Türk medyasının 'ilgisini çekmedi.' İnce'nin dev mitingi sürerken, TRT Haber İbrahim Kalın röportajı, yandaş AHaber ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta düzenlediği Yenikapı mitingini yayınladı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Maltepe’deki dev mitingine en az 5 milyon vatandaş katıldı. Ancak ana akım Türk medyası İstanbul’daki bu dev mitingi görmemeyi tercih etti.

AHABER ERDOĞAN’IN ESKİ MİTİNG GÖRÜNTÜLERİNİ VERDİ

Öte yandan TRT Haber İbrahim Kalın’ın Batı medyasının taraflı olduğunu söylediği röportajını haberleştirirken, AHaber ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz haftaki Yenikapı mitingini yayınladı.

CNN VE NTV NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

NTV ve yakın zamanda Demirören Medya’nın satın aldığı CNN Türk ise Muharrem İnce’nin dev mitingini yalnızca 10 dakika verdi. CNN Türk, İnce’yi yarıda keserek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esenyurt konuşmasını yayınlamayı tercih etti. Esenyurt’taki konuşma sona erdikten sonra ise Maltepe’den yayına devam etti.

CNN Türk daha sonra ekranı ikiye bölerek Maltepe ve Erdoğan’ın Beylikdüzü’nde yaptığı konuşmayı birlikte verdi. NTV ve CNN Türk ilerleyen dakikalarda İnce’nin mitingini keserek Erdoğan’ın Beylikdüzü konuşmasını yayınladı.