MHP’den İYİ Parti standına saldırıyla ilgili ilk açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti standına yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın “İstanbul’da sahnelenen çirkin tahriki fırsat bilerek her türlü edepsizliği sergileyenler, şeref ve haysiyet düşkünüdür. Bu tahriklerin, ekmeklerine yağ süreceğini sanıp ellerini ovuşturanlar; erken seçimler sonucunda aç biilaç kalacaklardır” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın geçtiğimiz gün İstanbul Bağcılar’da İYİ Parti standına gerçekleştirilen saldıyla ilgili konuştu. Yalçın, “Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimler dolayısıyla MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin 1 Mayıs 2018 günü parti teşkilatlarına genelge yollamasının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken kirli eller huzurumuza, birliğimize uzanmış ve ihanet şebekeleri derhâl harekete geçmiştir. Dün İstanbul'da “Biz bu filmi daha önce gördük.” dedirten bildik senaryolar sahneye konmuş ve oynanmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.

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“ÇAMUR ATMAYA BAŞAMIŞLAR”

Semih Yalçın ayrıca saldırıyla ilgili olarak, “Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü, milletimizin bekası için yarım asırdır toplumsal bir güç odağı, siyasi ağırlık merkezi işlevi gören Milliyetçi-Ülkücü Hareket ve onun politikadaki mümessili MHP; erken seçimler arifesinde saldırıların odağına oturtulmaya çalışılmaktadır. Kamuoyunun malumudur ki seçimler demokratik bir yarıştır. Siyasi partiler arasında görüş ayrılıkları bulunsa da seçimlerde gerçekleşen her demokratik yarış, ipi göğüsleyenin galibiyetiyle sonuçlanmaktadır. İpi göğüsleyemeyecekleri şimdiden belli olanlar, İP'in ucunu mevhum ve müphem odaklara teslim edenler, kazanamayacaklarını anladıkları yarışta rakiplerine daha başından çamur atmaya başlamışlardır” açıklamasını yaptı.