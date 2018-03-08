Son Dakika… Afrin’de 4 köy daha teröristlerden temizlendi

Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 köy daha teröristlerden temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in çevresi teröristlerden temizlenmeye devam ediyor.

ÖSO'nun Sultan Murat Tümeni, harekat kapsamında Afrin'in kuzeyindeki Şeran güzergahında Küçük Hallubi, Büyük Hallubi, Meşelle ve Midenki gölünü bölücü terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı. ÖSO, operasyona ait görüntüleri yayınladı.

RACO’DAKİ CEZAEVİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO mensupları Afrin’ e bağlı Raco kırsalındaki cezaevinin kontrolünü de ele geçirdi.

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