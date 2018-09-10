Sosyal medya hesabınızı büyütmek için Instatakipci doğru adres

Özellikle Instagram ve Facebook’taki sosyal medya fenomenlerinin bu kadar çok takipçiye ve beğeniye nasıl ulaştıklarını merak ettiniz mi? Tabii ki ilgi çekici ve paylaşma isteği uyandıran içerikler oldukça önemli ancak işin sırrı bu içerikleri ulaştırmak istediğiniz kitleye erişebilmenizde yatıyor.

Sosyal Medya Fenomenlerinin Popülerlik Sırrı Belli Oldu

İşte bu aşamada sosyal medya ajansı instatakipci.com yardımınıza koşuyor. Birazdan okuyacağınız birçok farklı yöntemle kısa sürelerde müşterilerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Insta Takipçi sosyal medya uzmanları, bu işlemlerin neden önemli olduğunu sosyal medyanın ne kadar geniş kitlelerce kullanıldığı analizleri üzerinden anlattılar.

Sosyal Medya Kullanan Milyarlarca İnsana Nasıl Erişilebilir

2017 sonu itibariyle her gün yaklaşık 1,5 milyar günlük aktif kullanıcısı, 2 milyardan fazla üyesi bulunan Facebook Türkiye'de yaklaşık 40 milyon insan tarafından kullanılıyor. Üstelik Facebook bu sektörün yarısından azını oluşturduğu da düşünülürse Instagram, YouTube, Twitter ve diğer onlarca sosyal medya platformundaki kitlelerin büyüklüğü azımsanamaz derecede büyük olduğunu anlayabilirsiniz.

Bu kadar büyük bir alanda elbette hemen hemen her satıcı veya ünlü kendisinin veya ürün ve hizmetinin tanıtımı için bulunacaktır. Hal böyle olunca ortaya yüz milyonlarca sayfa, hesap ve kanal çıkmış oluyor. Bu sosyal medyadaki gereksiz hesapların arasından sıyrılıp gerçekten ulaşmak istediğiniz kitlenizin ilgisini çekmeyi de güçleştiren bu durum, farklı ve uygulanabilir taktiklere başvurmayı gerektiriyor.

Gereksiz Kalabalığın Arasından Sıyrılmanızı Sağlayacak Yöntemler

Aşağıdaki yöntemler, genel olarak uzmanların önerilerini ve yaklaşık 6 yıldır 100 binden fazla müşterisine hizmet veren instatakipci.com sosyal medya uzmanlarının önerileri dikkate alınarak derlendi. Bu yöntemler, sosyal medya platformuna ve hesaba göre farklılıklar göstermekle birlikte her hesap için en doğru yöntem olmayabilir. Hesap yönetimi şeklinizde temelli bir değişikliğe gitmeden önce bir uzmana danışıp tavsiye almanızı öneririz.

İdeal Paylaşım Sıklığını Koruyun

Sosyal medya uzmanlarının önerilerine göre paylaşımlarınız ne kadar ilgi çekici olursa olsun belirli bir sıklığın üstündeki paylaşımlarınız takipçilerinizin büyük bir kısmına ulaşmıyor. Elbette çok az kişiye ulaşan bir paylaşımın da az kişi tarafından takdir edilmesi oldukça normal.

Bu konuda örnek vermek gerekirse, sürekli her gittiği yeri paylaşan bir arkadaşınızın veya kedisinin her halinin ayrı fotoğraflarını çeken bir yakınınızın paylaşımlarının size ne kadar önemsiz geldiğini düşünebilirsiniz.

Paylaşımlarınızı Takdir Edecek Kitleye Ulaştırın

Herkesin çok eğlendiği ama sizin hiç de eğlenceli bulmadığınız ortamlarda bulundunuz mu? İşte ilgi alanına girmeyen bir Instagram hesabının fotoğrafını gören takipçiler de aynı bu duyguyu hissediyor. Önemli olan gerçekten paylaştığınız fotoğrafın görmek isteyeceği birine ulaşması. Çok klasik bir örnek de olsa takı ve modayla ilgili paylaşımlarınız için kadın takipçileri ana kitleniz olarak düşünebilirsiniz.

Doğrudan kadın takipçi edinmek için sayfanızın tanıtımını yapacağınız yerleri de buna göre belirlemelisiniz. Yine aynı şekilde kitlenizin nerede daha çok vakit geçirdiklerini düşünün. Muhtemelen yemek tarifleri siteleri veya moda blogları sizin için ideal reklam mecraları olacaktır. Bunların dışında Insta Takipçi'nin de size hedef kitlenize özel çalışmalar yaparak sadece belirli bir cinsiyet için takipçiler edinmenizi sağlayabildiğini de belirtelim.

Amerika'yı Baştan Keşfetmeyin Profesyonel Destek Alın

Özellikle sosyal medyada yeni yeni bir girişimde bulunanların yaptığı en büyük yanlışlardan biri hesaplarının çok iyi paylaşımlar yaptığı için otomatik olarak sıfırdan yüzbinlere ulaşacağını düşünmeleri. Eğer sayfanızda henüz hiç takipçi bulunmuyorsa paylaşımlarınız kimseye gösterilmeyecek ve hiç kimse paylaşımlarınızı beğenmeyecektir. Beğenme olmayınca daha fazla insana ulaşmanız da imkansızdır.

Bu kısır döngüden çıkmanın tek yolu profesyonel destek almaktan geçiyor. Sosyal medya hesabınızda daha siz henüz yoğun bir paylaşım çalışması yapmaya başlamadan önce hesabınızla gerçekten ilgilenebilecek büyük bir kitleye ulaşmanız sağlanıyor. Bu, size hali hazırda birçok takipçisi olan bir hesapla başlayarak potansiyel takipçilerinize kolayca ulaşma imkanı veriyor.

Üstelik hesabınızda yüksek miktarda takipçi göründüğü için güven veren ve takip edilesi bir hesaba sahip olmuş oluyorsunuz. Hesabınızdaki takipçilerin paylaştıklarınızı beğenmesiyle birlikte bu kullanıcıların çevresine de ulaşma imkanını yakalayabilirsiniz. Tabi bu aşamada başta söylediğimiz ilgi çekici şekilde içerikler üretmeniz gerekli. Sizde hemen bu popülerliği yakalamak için web sitemizi instatakipci.com hemen ziyaret ediniz.