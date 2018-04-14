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Trabzon’da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Trabzon’da düzenlenen FETÖ Operasyonu’nda 19 kişi gözaltına alındı.

android-time 22:05 14 Nisan 2018
Haberler Genel
Trabzon’da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Trabzon’da düzenlenen FETÖ Operasyonu’nda 19 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak sürdürülen çalışmalar neticesinde, Emniyet yapılanması 'Mahrem İmam Vekiller' olarak adlandırılan şahıslara bağlı olarak örgüt faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen çoğunluğunun ihraç ve görevden uzaklaştırılan polis memurları ve eşlerinden olan 20 kişiye yönelik yapılan operasyonda 19 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şahsın ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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