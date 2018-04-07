Uğur Dündar’a sevgi seli!

Merzifon Belediyesi'nin katkısıyla bu yıl üçüncüsü düzenlen Merzifon Kitap Fuarı'na katılan Usta Haberci Gazetemiz Yazarı Uğur Dündar okurlarıyla buluştu. Aralarında son kitabı 'O Halde Biz Anlatalım'ın da olduğu yapıtlarını imzaladı.

Duayen gazeteci yazar Uğur Dündar yeni kitabının imza gününde Merzifon Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu. Usta kaleme ilgi büyüktü. Son kitabı “O Halde Biz Anlatalım”ı ile diğer yapıtlarını da imzalayan Uğur Dündar uzun kuyruklar oluşturan kitapseverlerle sohbet etti, bol bol da anı fotoğrafı çektirdi.

KILIÇDAROĞLU’NA İMZALI KİTAP HEDİYE ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Çorum’daki Şeker Mitingi’nden sonra geldiği Merzifon’da Kitap Fuarı’nda ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Uğur Dündar’ın standına da uğrayarak bir süre sohbet etti. Dündar, kitabını imzalayarak Kılıçdaroğlu’na armağan etti.